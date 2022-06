Apple-Chef Tim Cook an der letztjährigen Keynote zur WWDC. archivBild: keystone

Das könnte Apple heute Abend an der Keynote zeigen

Zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC gibt es ab 19 Uhr einen Ausblick auf das nächste grosse Software-Update der Kalifornier. Ausserdem könnten verschiedene neue Geräte gezeigt werden.

Am Pfingstmontag um 19 Uhr Schweizer Zeit eröffnet Apple seine diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC 2022 mit der traditionellen Keynote. So wirklich traditionell dürfte es auch in diesem Jahr aber nicht werden.

Zwar findet die Veranstaltung erstmals seit über zwei Jahren wieder in Präsenz in Kalifornien statt – aber auch nur bedingt. Nur eine kleine Auswahl von Entwicklern durfte tatsächlich auch zum Apple Campus zu reisen, um die Auftaktveranstaltung dort gemeinsam mit anderen zu sehen.

Auch t-online ist vor Ort und wird heute Abend live von dort berichten. Der Grossteil der Entwicklerkonferenz findet jedoch auch in diesem Jahr virtuell statt.

All das macht die Veranstaltung in diesem Jahr nur interessanter: Glaubt man recht verlässlichen Gerüchtequellen wie Mark Gurman von Bloomberg, dann hat Apple in diesem Jahr so viele neue Geräte zu zeigen, wie schon lange nicht mehr.

Bei einigen dieser Geräte könnte es durchaus sein, dass Apple sie bereits heute Abend präsentiert. Die jüngsten Lockdowns in China könnten jedoch auch hier kurzfristig zu Verzögerungen führen – es bleibt damit sehr spannend, welche Gerüchte sich als zutreffend herausstellen werden – und welche nicht.

Der Überblick zur aktuellen Gerüchtelage.

iOS 16: Diese Funktionen werden voraussichtlich gezeigt

Apple wird aller Voraussicht nach iOS 16 vorstellen. Tatsächlich erscheinen wird das mobile Betriebssystem vermutlich erst im Herbst gemeinsam mit den nächsten iPhones.

Noch ist nicht klar, bis zu welcher Gerätevariante Apple die Unterstützung von iOS 16 vorsieht. Im vergangenen Jahr durften alle Geräte, die iOS 14 unterstützt haben, auch auf iOS 15 umsteigen. Diesmal könnten das iPhone 6s und das erste iPhone SE wegfallen. Klar ist das aber noch nicht.

Laut Mark Gurman, der verlässlichsten Quelle für Apple-Prognosen, dürfte das Update aber insgesamt «ziemlich wesentlich» sein – auch wenn es kein Redesign geben werde.

Vor allem die Benachrichtigungen sollen diesmal im Zentrum stehen und einige Veränderungen erfahren. Auch das Gesundheitstracking werde um neue Funktionen ergänzt, heisst es.

Neue Health-Funktionen bei watchOS

Passend dazu soll es auch grosse Anpassungen der Gesundheitsfunktionen bei watchOS, dem Betriebssystem für die Apple Watch geben. Ob ein kommendes Modell der Uhr auch weitere Gesundheitsdaten sammeln kann, ist nicht bekannt.

Ebenfalls Teil von iOS 16, vermutlich aber nicht Teil der Präsentation, könnte die Unterstützung eines dauerhaft eingeschalteten Displays (Always on Display) sein. Da das jedoch aller Voraussicht nach ein neues Display erfordert, das möglicherweise mit dem nächsten iPhone vorgestellt wird, dürfte Apple zu diesem Thema eher schweigen.

Abschliessend soll man laut Gerüchten noch mit neuen Funktionen für iMessages rechnen dürfen. Ob das bereits alles ist, wird sich am Montagabend zeigen.

iPadOS 16: Kommen echte Fenster?

Seit einiger Zeit wird iPadOS als eigenes Betriebssystem behandelt, obwohl es natürlich nach wie vor eng mit iOS verwoben ist.

Doch Apple hat in den jüngsten iOS-Versionen zunehmend gesonderte Funktionen für die grösseren Bildschirme entwickelt – insbesondere was das Multitasking angeht. Laut Mark Gurman werde Apple diesen Weg mit iPadOS weitergehen.

Er erwarte Neuerungen im Bereich des Fenstermanagements und beim Multitasking. Insbesondere professionelle iPad-Nutzer würden es Apple danken.

macOS: Mehr Anpassungen auf die M1-Plattform

Auf der Mac-Seite steht ebenfalls eine neue Betriebssystemversion an. Hier gibt es immer ein grosses Rätselraten darüber, wie die Version heissen wird. 9to5Mac berichtet, dass eine mutmasslich zu Apple gehörende Firma die Rechte an zwei möglichen Namen verlängert hat: «Mammoth» und «Monterey».

Abgesehen davon würden laut Gurman einige System-Apps überarbeitet. Ausserdem sollen die Systemeinstellungen angepasst werden, damit sie eher zu denen unter iOS passen. Erfahrungsgemäss dürften aber noch einige weitere Neuerungen warten.

Bunte Macs und vielleicht RealityOS?

Darüber hinaus wird es sicher auch noch ein paar Neuerungen für watchOS und tvOS, der Apple-TV-Plattform geben.

Interessanter ist aber: Zeigt Apple auch neue Hardware? Es sieht danach aus. In diesem Jahr stehen zumindest einige Neuvorstellungen bei den Macs an – Insider gehen davon aus, dass Apple die neue, überarbeitete Version des MacBook Air zeigen könnte. Gurman vermutet das grösste Redesign seit über einem Jahrzehnt, mit einem komplett überarbeiteten Design, vielleicht sogar einer Notch im Display. Auch neue Farben seien laut Gurman denkbar. Er tippt auf ein dunkles Blau und ein champagnerfarbenes Gold.

Diese könnte dann bereits mit dem M2-Chip ausgestattet sein, der nächsten Generation von Apples erfolgreichem ARM-Chip für Computer.

Auch eine aufgefrischte Variante des 13-Zoll-MacBook-Pros sei denkbar.

Deutlich unsicherer ist die Lage hinsichtlich von RealityOS. Erst vor ein paar Tagen war ein Mitarbeiter von «The Verge» auf einen Trademark-Eintrag für RealityOS gestossen, der mutmasslich von einer unbekannten Tochterfirma von Apple gesichert worden sein soll. Der Name wurde im Zusammenhang mit «tragbarer Computerhardware» geschützt.

Ob RealityOS tatsächlich kommt und ausserdem noch auf dieser Entwicklerkonferenz gezeigt wird, ist vollkommen unklar.

Was davon tatsächlich eintritt und was nicht – und ob hier vielleicht sogar ein «one more thing» – eine überraschende Sensation – vergessen wurde, wird sich erst am Pfingstmontag ab 19 Uhr zeigen.

Den Livestream der Eröffnungsveranstaltung kann sich jeder auch entspannt von zu Hause aus anschauen.

Quellen

(t-online)