Corona-bedingt findet die WWDC 2021 im Internet statt. Bei der Show zum Auftakt der viertägigen Entwicklerkonferenz dürfte es sich um eine Aufzeichnung handeln.



Zur Erinnerung: So ging es im Steve Jobs Theater, dem grossen Auditorium auf dem Gelände des Apple Park in Cupertino, vor der Pandemie zu und her.

Das war nach der iPhone-Präsentation im September 2019.



Nun verfolgen Millionen interessierte Beobachter, Fans und hunderttausende Software-Entwickler die Apple-Show zuhause vor den Bildschirmen.