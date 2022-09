Wie ukrainische Hacker russische Soldaten mit Frauenfotos austricksten

Starlink spielt zentrale Rolle

Die «Financial Times» hat die Geschichte des Gründers der ukrainischen Hackergruppe «HackYourMom», Nikita Knysh, publik gemacht. Der 30-jährige IT-Sicherheitsexperte wurde nach der russischen Invasion in der Ukraine einer der Teilnehmer am Cyberkrieg gegen Russland.Vor Putins Überfall leitete er das Cybersicherheitsunternehmen HackControl in Charkiw. In den ersten Stunden nach der Invasion bat er beim ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU um einen Job. Er wurde abgelehnt, woraufhin er beschloss, eine eigene Hackergruppe zu gründen.Das Kollektiv wuchs stetig und schon bald konnten Experten und hochrangige Hacker rekrutiert werden, wie tagesspiegel.de die Entwicklung zusammenfasste.Um auf das Internet zuzugreifen und ihre Cyberattacken effektiver zu bestreiten, verwenden die ukrainischen Hacker das Starlink-Netzwerk. Die entsprechende Hardware erhielten sie dank Vsevolod Kozhemyako, ein Multimillionär, der selbst an der ukrainischen Front kämpft und eine eigene Kampftruppe auf die Beine gestellt hat. Er ist laut Bericht ein alter Bekannter und Förderer von Knysh.(dsc)