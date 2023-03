Bitcoin fällt unter 20'000 US-Dollar

Die schlechte Stimmung an den Finanzmärkten hat am Freitag auch zahlreiche Kryptowährungen erfasst. Der Bitcoin fiel unter die Marke von 20'000 US-Dollar. Am Vormittag gab der Kurs der nach Marktwert grössten Internetdevise bis auf rund 19'900 Dollar nach.

Bereits am Vortag hatten sich ausgehend von etwa 22'000 Dollar kräftige Verluste eingestellt. Die zweitgrösste Anlage Ether sank am Freitag bis auf 1400 Dollar, nach etwa 1500 Dollar am Vortag. Der Marktwert aller etwa 22'800 Kryptowerte fiel unter die Marke von einer Billion Dollar.

Ausgelöst wurde die schlechte Marktstimmung durch Turbulenzen im US-Bankensektor. Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate und Probleme bei der auf Risikokapital für die Technologiebranche spezialisierten Silicon Valley Bank (SVB) belasteten die Kryptowährungen.

(sda/awp/dpa)