Au Royaume-Uni, la mouvance anti-immigration a pris une grande importance. Keystone

Le Royaume-Uni veut décourager les migrants

Londres a mis en place de nouvelles politiques concernant l'immigration. Son but est notamment de répondre à la montée de la mouvance anti-immigration de Nigel Farage.

Restriction de la protection accordée aux réfugiés et des aides accordées aux demandeurs d'asile, le gouvernement britannique a annoncé samedi soir qu'il allait prendre des mesures «historiques» pour limiter les arrivées de migrants au Royaume-Uni.

Elles visent aussi à contrer la montée du parti anti-immigration de Nigel Farage. Citée dans un communiqué de son ministère, la ministre britannique de l'intérieur Shabana Mahmood a déclaré:

«Ce pays a une fière tradition d'accueil des personnes fuyant le danger, mais notre générosité attire les migrants illégaux à travers la Manche.»

Deux mesures phares ont été annoncées par des communiqués du ministère de Shabana Mahmood, en attendant la présentation de son plan détaillé prévue devant le Parlement lundi. Le gouvernement va d'abord réduire la protection accordée aux réfugiés, qui seront «forcés de rentrer dans leur pays d'origine dès qu'il sera jugé sûr».

«Un "billet en or" a fait grimper les demandes d'asile au Royaume-Uni, poussant les gens à traverser l'Europe, via des pays sûrs, pour monter à bord d'embarcations de fortune», a indiqué la ministre. «Je vais mettre fin à ce ticket en or».

Son ministère a souligné:

«Grâce à des conditions bien plus généreuses au Royaume-Uni, les réfugiés peuvent actuellement demander à s'installer définitivement, sans frais, après 5 ans au Royaume-Uni, sans avoir contribué au pays.»

Le nouveau système réduira la durée de leur séjour de 5 ans à 30 mois et multipliera par quatre, de cinq à 20 ans, le délai nécessaire pour demander à devenir résident permanent, a-t-il précisé. Les réfugiés qui souhaitent devenir résidents permanents plus vite «devront travailler ou étudier», a-t-il encore ajouté.

L'autre mesure-phare est la suppression de l'accès automatique aux aides sociales – logement, allocations financières – pour les demandeurs d'asile.

Le gouvernement veut supprimer ces aides «pour ceux qui ont le droit de travailler et qui peuvent subvenir à leurs besoins, mais choisissent de ne pas le faire, ou pour ceux qui enfreignent la loi», selon le communiqué.

Arrivé au pouvoir en juillet 2024, le gouvernement de Keir Starmer est sous pression pour freiner les arrivées de migrants et restreindre leurs droits. Depuis plusieurs mois, il est largement devancé dans les sondages par le parti Reform de Nigel Farage, qui a fait de la question des migrants son sujet principal. (ats/afp)