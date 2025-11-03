Donald Trump se dit désolé pour la famille royale britannique. Keystone

Déchéance d'Andrew: Trump déplore «une situation tragique»

Le président américain a réagi après le retrait du dernier titre militaire honorifique du prince déchu, regrettant «une chose terrible» pour la famille royale britannique.

Le président américain Donald Trump s'est dit dimanche «désolé pour la famille» royale britannique, après que le ministre britannique de la défense John Healey de Londres a annoncé qu'allait être retiré à l'ex-prince Andrew son dernier titre militaire honorifique. «C'est une chose terrible qui est arrivée à la famille».

«C'est une situation tragique. Je suis désolé pour la famille», a déclaré le président américain à bord de l'avion présidentiel, en réponse à une question d'un journaliste.

Healey avait indiqué plus tôt que le gouvernement britannique allait retirer au frère du roi britannique Charles III, mis en cause pour ses liens avec l'ex-financier et délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, le dernier titre militaire honorifique qui lui restait.

John Healey Keystone

«Nous avons vu Andrew renoncer aux titres honorifiques qu'il occupait au sein de l'armée, et, toujours sous la houlette du roi, nous travaillons maintenant à lui retirer le dernier titre qu'il détient, celui de vice-amiral», a déclaré le ministre britannique de la défense à la chaîne télévisée BBC.

Il a également ajouté que le gouvernement suivrait les conseils du roi au sujet des médailles militaires obtenues par Andrew au cours de sa carrière.

Nouvelles révélations attendues

Le souverain britannique a annoncé jeudi que son frère cadet était déchu de ses titres royaux, face à la désapprobation croissante de l'opinion concernant les liens d'Andrew, 65 ans, avec Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, dans l'attente de son procès.

L'ex-prince Andrew Keystone

Andrew a toujours démenti avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre, principale accusatrice de Jeffrey Epstein, à l'époque où elle était sous la coupe du milliardaire américain. Mais après de nouveaux détails contenus dans les mémoires posthumes de Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril dernier, le roi a retiré tous ses titres à Andrew, désormais identifié comme Andrew Mountbatten Windsor.

De nouvelles révélations pourraient encore un peu plus ternir l'image de l'ex-prince. (jzs/ats)