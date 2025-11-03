assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Prince Andrew

Déchéance d'Andrew: Trump déplore «une situation tragique»

President Donald Trump is illuminated by a camera flash as he walks across the South Lawn of the White House, Sunday, Nov. 2, 2025, in Washington, after returning from a trip to Florida. (AP Photo/Mar ...
Donald Trump se dit désolé pour la famille royale britannique.Keystone

Déchéance d'Andrew: Trump déplore «une situation tragique»

Le président américain a réagi après le retrait du dernier titre militaire honorifique du prince déchu, regrettant «une chose terrible» pour la famille royale britannique.
03.11.2025, 06:5503.11.2025, 06:55

Le président américain Donald Trump s'est dit dimanche «désolé pour la famille» royale britannique, après que le ministre britannique de la défense John Healey de Londres a annoncé qu'allait être retiré à l'ex-prince Andrew son dernier titre militaire honorifique. «C'est une chose terrible qui est arrivée à la famille».

«C'est une situation tragique. Je suis désolé pour la famille», a déclaré le président américain à bord de l'avion présidentiel, en réponse à une question d'un journaliste.

Le prince Andrew va tout perdre

Healey avait indiqué plus tôt que le gouvernement britannique allait retirer au frère du roi britannique Charles III, mis en cause pour ses liens avec l'ex-financier et délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, le dernier titre militaire honorifique qui lui restait.

epa12467263 British Secretary of State for Defence John Healey arrives for a cabinet meeting at 10 Downing Street in London, Britain, 20 October 2025. EPA/ANDY RAIN
John HealeyKeystone

«Nous avons vu Andrew renoncer aux titres honorifiques qu'il occupait au sein de l'armée, et, toujours sous la houlette du roi, nous travaillons maintenant à lui retirer le dernier titre qu'il détient, celui de vice-amiral», a déclaré le ministre britannique de la défense à la chaîne télévisée BBC.

Il a également ajouté que le gouvernement suivrait les conseils du roi au sujet des médailles militaires obtenues par Andrew au cours de sa carrière.

Nouvelles révélations attendues

Le souverain britannique a annoncé jeudi que son frère cadet était déchu de ses titres royaux, face à la désapprobation croissante de l'opinion concernant les liens d'Andrew, 65 ans, avec Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, dans l'attente de son procès.

FILE - Britain&#039;s Prince Andrew speaks during a television interview at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor, April 11, 2021. (Steve Parsons/Pool Photo via AP, File) Britain Andr ...
L'ex-prince AndrewKeystone

Andrew a toujours démenti avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre, principale accusatrice de Jeffrey Epstein, à l'époque où elle était sous la coupe du milliardaire américain. Mais après de nouveaux détails contenus dans les mémoires posthumes de Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril dernier, le roi a retiré tous ses titres à Andrew, désormais identifié comme Andrew Mountbatten Windsor.

Orteils, bain, orgie: ce que révèle le livre «dévastateur» sur Andrew

De nouvelles révélations pourraient encore un peu plus ternir l'image de l'ex-prince. (jzs/ats)

Plus d'articles sur la famille royale britannique
Le retour de Meghan en Europe n'est pas anodin: «Ça change tout»
Le retour de Meghan en Europe n'est pas anodin: «Ça change tout»
de Marine Brunner
Le prince Andrew va tout perdre
Le prince Andrew va tout perdre
de Marine Brunner
William s'est déjà emparé du pouvoir
William s'est déjà emparé du pouvoir
de Marine Brunner
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner
Thèmes
Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Trump est fier de ses toilettes
Du marbre du sol au plafond: le président américain Donald Trump s'est félicité vendredi de la rénovation de salle de bain dite Lincoln de la Maison-Blanche. Il a diffusé une série de publications sur son réseau social Truth Social montrant les modifications.
Du marbre du sol au plafond: le président américain Donald Trump s'est félicité vendredi de la rénovation de salle de bain dite Lincoln de la Maison-Blanche. Il a diffusé une série de publications sur son réseau social Truth Social montrant les modifications.
L’article