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Madame Energie

Comment j'ai offert une personnalité à mon sèche-cheveux

Je ne possède pas beaucoup de choses qui consomment de l’électricité, pas de mixeur-plongeur, pas de vélo électrique, même pas de téléviseur. On pourrait même se demander pourquoi je suis «Madame Energie». Je vous raconte

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Cette histoire commence avec un câble défectueux. Ou non. Elle commence treize ans plus tôt, lors d’une visite chez mes parents.

Je viens alors de quitter ma colocation pour emménager dans mon premier chez-moi et j’ai besoin, entre autres, d’un nouveau sèche-cheveux. Mes parents, qui viennent d’en acheter un nouveau, me donnent donc leur sèche-cheveux vieux de dix ans.

Et après 23 ans, ce sèche-cheveux fonctionne encore comme au premier jour. Seule la gaine en caoutchouc au niveau du «début du sèche-cheveux» est fissurée. On peut voir les deux fils électriques, rouge et bleu, disparaître à l’intérieur. C’est dangereux.

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Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur www.suisseenergie.ch Il ne s'agit pas d'un contenu payant.

Pourquoi dépenser, quand on peut avoir gratuitement?

Et maintenant? Dépenser 30, 40, 50 francs pour un nouveau sèche-cheveux, alors que l’ancien fonctionne parfaitement, va à l’encontre de ma logique du «pas besoin de dépenser pour rien». Je préfère investir un peu plus d’argent dans des produits bio ou un bon livre.

Je trouve alors une vidéo sur YouTube qui donne exactement les instructions pour réparer ce défaut de câble. Incroyable, non? Mais malheureusement, je n’ai pas les bons outils. Alors je cherche le Repair Café le plus proche, où l’on peut réparer ces choses gratuitement avec l’aide de professionnels. On ne paie que pour le matériel utilisé.

Des chances solides de succès

Selon l'équipement disponible sur place, 70 à 80% des objets défectueux peuvent être réparés, expliquent certains Repair Cafés. Mes chances de succès sont donc bonnes. Quelques jours plus tard, l’ambiance au Repair Café est agréable. Je m’inscris avec mon sèche-cheveux et dois attendre environ 30 minutes. Le temps de me servir un morceau de gâteau et un café.

A la table voisine, une jeune femme consulte son smartphone. Sur la chaise à côté d'elle, une veste de ski. Le zip est cassé, dit-elle. Elle me raconte qu’ici, on peut même réparer des téléphones et des ordinateurs portables – selon ce qui est défectueux. Elle avoue n'avoir jamais essayé, mais qu'elle a réparé la lampe de son bureau.

L’opération sèche-cheveux

Puis mon sèche-cheveux est appelé. Un homme âgé aux cheveux grisonnants et aux mains calleuses m’accueille à l'atelier. Mon sèche-cheveux a de la chance: il fait partie des appareils qu’on peut réparer. D’abord, on coupe le câble, on ouvre l’appareil, on débranche les fils, et ainsi de suite. Je peux même utiliser le fer à souder. C’est un peu comme une petite opération.

Les sages paroles d’Otto pour nous tous

Je demande à Otto, le professionnel de la réparation: «Pourquoi aidez-vous ici?» «Ça me fait plaisir et ça me permet de rencontrer des gens», répond-il. Puis, après m'avoir guidée dans le soudage:

«Réparer ces appareils, c’est bien. Ça économise des matériaux et beaucoup d’énergie nécessaire à la fabrication d’un nouvel appareil, à son élimination ou à son recyclage.»

Je dois écrire un article à ce sujet et lui demande si je peux le citer. Il rit, en disant qu'il n’a pas dit grand-chose.

«Mais c’est quelque chose de sage», lui dis-je. (Bien sûr, il n’a pas formulé ses idées parfaitement, mais ce n'est pas le principal.)

Finalement, nous remontons le boîtier. Mon sèche-cheveux est réparé en 20 minutes. Je suis fière de moi et je n’aurais jamais imaginé qu’une réparation de sèche-cheveux puisse m’apporter autant de satisfaction. Mais c’est le cas.

«Au revoir Otto!»

Avant de partir, je transfère l’argent pour le matériel et une petite somme pour la collecte.

Et puis, la bénédiction

Mon sèche-cheveux est désormais un autre appareil, un appareil avec une histoire. «C’est maintenant Otto». Je connais déjà ce sentimentalisme avec mon T-shirt italien. Après l'avoir réparé au printemps dernier, il a pris beaucoup plus de valeur pour moi, bien plus que les quelques francs qu’il coûtait à l'origine. Depuis que j'y ai investi du temps et du travail, je le porte avec encore plus de plaisir. Ce T-shirt, tout comme Otto, a désormais une histoire et une sorte de personnalité.

Merci Otto, et merci aussi à toi Otto !

PS: Pour ceux qui n’ont pas de chance au Repair Café, sur la plateforme, vous trouverez des lieux de réparation pour toutes sortes de choses, et, outre les offres à but non lucratif, il y a aussi des prestataires commerciaux.