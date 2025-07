Émilien a toujours eu un rapport très personnel avec les 12 coups de midi. Image: TF1

Tremblement de terre sur TF1 dimanche soir

Stupeur dans les 12 coups de midi: Émilien a été éliminé après 647 participations et 2,5 millions d'euros de gains. Plus gros vainqueur de l'histoire des jeux télé en France, il se confie sur cette «très belle» histoire vécue dans l'émission de Jean-Luc Reichmann.

Après 21 mois, 647 participations et 2,5 millions d'euros de gains en argent et cadeaux (dont 23 voitures!), Emilien, le plus gros gagnant de l'histoire des jeux télé en France, a été éliminé des 12 coups de midi sur TF1 dimanche. «L'histoire s'arrête. L'histoire était très belle», a déclaré le jeune homme de 22 ans, quelques jours avant la diffusion de cette émission enregistrée.

La dernière question à laquelle il n'a pas eu le temps de répondre restera «Combien obtient-on en additionnant les deux chiffres du département de la Gironde ?». Auparavant, il avait trébuché sur «Quel club breton de football remonte en ligue 1 pour la prochaine saison ?» et «En escrime: quelle phrase marque le début des engagements: +en garde, prêts,...+ ?».

«C'était une expérience exceptionnelle depuis 21 mois. Aucun regret. Jamais je ne m'attendais à avoir l'occasion de rester aussi longtemps» Émilien sur le plateau

Le jeune homme, dont le nom de famille n'est pas dévoilé pour préserver sa vie privée, était présent dans Les 12 coups de midi depuis septembre 2023. Il a toujours eu un rapport très personnel avec ce jeu présenté par Jean-Luc Reichmann, où les candidats doivent répondre à des questions de culture générale.

Émilien et Jean-Luc Reichmann Image: TF1

«L'émission existe depuis 2010, j'avais 7 ans. J'ai grandi en la regardant, majoritairement chez mes grands-parents», se souvient-il.

Il est issu d'un milieu modeste

Après un premier casting raté à l'âge de 18 ans, sa grand-mère lui conseille de retenter sa chance il y a deux ans. «Je l'ai fait en partie pour lui faire plaisir et les choses se sont enchaînées», sourit-il.

Physique longiligne et petites lunettes, Émilien est dans la vie comme à la télé: posé, réservé, à la fois attachant et peu enclin à se livrer. Il aurait pourtant de quoi plastronner: il est de loin le plus gros gagnant de l'histoire des jeux télé en France, devant un autre candidat des 12 coups de midi, Bruno Lafourcade (plus d'1 million d'euros en argent et cadeaux).

Des montants d'ampleur pour ce fils d'aide-soignante:

«Ce sont des sommes colossales, ça dépasse un peu l'entendement, on a du mal à se dire que c'est à soi et qu'on peut en profiter»

Parmi ses gains figurent pas moins de... 23 voitures: «J'essaie d'en faire profiter autour de moi et le reste part à la vente».

Il pouvait s'entraîner «17 heures» par jour

Originaire de Vendée, Émilien suivait auparavant des études d'histoire-géographie à Toulouse, qu'il a mises entre parenthèses car il ne pouvait pas les mener de front avec le jeu.« J'ai prévu de reprendre mes cours et ma licence en septembre 2026, en me laissant un an pour profiter et souffler», assure-t-il.

Ses connaissances encyclopédiques ont stupéfié les téléspectateurs. Ce fan de jeux y voit surtout le résultat de son travail:

«Entre les sessions de tournage, je pouvais passer 15, 16 ou 17 heures par jour à faire des quiz pour réviser ou rattraper les domaines sur lesquels je n'étais pas bon, comme la culture des people»

Quel conseil donnerait-il à ses successeurs? «Le sommeil, répond-il sans hésiter. On tourne cinq ou six émissions dans une journée, les journées de tournage s'enchaînent, les semaines aussi. Donc le repos, c'est la chose la plus importante.»

En plus de ses gains, Émilien a acquis une célébrité conséquente grâce à sa longévité dans l'émission, suivie chaque jour par près de 3 millions de téléspectateurs selon les chiffres de Médiamétrie. De tous les contacts qu'il a eus dans la rue avec des fans, l'un l'a particulièrement marqué:

«C'était une dame qui sortait de l'hôpital et me disait que, pendant sa convalescence, ça lui faisait du bien de regarder Les 12 coups. C'est là qu'on se rend compte de l'impact sur la vie des gens»

(jsz/afp)