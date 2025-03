Tiger Woods confirme les rumeurs: il est bien en couple avec une Trump

Non, Scarlett Johansson ne fait pas un doigt d'honneur à Kanye West

Kanye West et Bianca Censori: «Non, ils ne divorcent pas!»

Kanye West insulte les enfants de Beyoncé et Jay-Z

Vanessa Trump, qui a divorcé de Donald Trump Jr. en 2018 après treize ans de mariage, a posté une image d'elle et de Tiger Woods sur Instagram, confirmant également sa relation avec la vedette du golf, décoré par Donald Trump en 2019 et présent à la Maison-Blanche en février dernier pour une réception.

«L'amour est dans l'air et la vie est meilleure avec toi à mes côtés», a-t-il écrit dans un message sur X. Cette déclaration confirme des rumeurs que la presse colportait depuis des semaines.

Plus de «Divertissement»

Le golfeur américain confirme les rumeurs: il a bel et bien trouvé l'amour avec Vanessa Trump, l'ex-femme de Donald Trump Jr.

Tiger Woods et Vanessa Trump sont en couple.

Tiger Woods et Vanessa Trump sont en couple.

Les plus lus

On a testé inZOI et c'est une claque visuelle

Je me suis immergé dans le jeu vidéo inZoi, et je vous livre mes premières impressions. Spoiler: c'est une claque visuelle, un jeu qui permet un haut degré de personnalisation et qui a parfaitement su intégrer l'IA.

J’aurais pu commencer ce test d’inZOI en vous en parlant comme un Sims like et en comparant ces deux jeux. C’est d’ailleurs probablement ce que vous lirez à plusieurs endroits, le jeu étant appelé depuis son annonce le «Sims killer». Mais ce serait une erreur, car inZOI est bien plus que ça! Je vous propose d’embarquer pour un tour d’horizon de ce qui pourrait devenir un incontournable du genre, en le redéfinissant totalement.