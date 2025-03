Tiger Woods est passé de nombreuses fois en salle d'opération. image: keystone/shutterstock

Vous n'imaginez pas tout ce qu'a enduré Tiger Woods, à nouveau blessé

La légende du golf (49 ans) s'est fait opérer mardi, après une rupture du tendon d'Achille. Un pépin physique qui s'ajoute à une très longue liste. C'est simple: l'Américain est cassé quasiment de partout.

Reverra-t-on Tiger Woods sur un parcours de golf, concourir parmi les meilleurs? La question, qui revient par vagues depuis des années, a pris encore de l'épaisseur avec l'annonce mardi d'une rupture d'un tendon d'Achille et d'une opération pour la légende aux 15 titres majeurs.

A un mois du Masters d'Augusta, le tournoi le plus prestigieux de la saison remporté à cinq reprises par «le tigre» (1997, 2001, 2002, 2005 et 2019), l'Américain âgé de 49 ans a annoncé dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux avoir été opéré mardi pour réparer son tendon d'Achille gauche «rompu», sans préciser de calendrier pour un éventuel retour.

Tiger Woods a écrit:

«Alors que j'avais commencé à intensifier mon entraînement à la maison, j'ai ressenti une douleur aiguë au niveau de mon tendon d'Achille gauche, qui s'est avéré être rompu»

«"L'opération s'est bien passée, on peut espérer une guérison complète", a ajouté le Dr Stucken», précise encore le communiqué.

Durablement marqué par un accident de voiture en février 2021, Tiger Woods avait subi une opération à la cheville droite en avril 2023. Il était revenu en février 2024 à la compétition, participant presque exclusivement aux tournois majeurs.

Il avait franchi le cut du Masters l'an passé, finissant 60e, avant d'échouer à atteindre la deuxième partie du PGA Championship, de l'US Open puis du British Open. Il n'a pas joué sur le circuit officiel depuis, victime de différents problèmes physiques (dos, jambes).

Comme Steve Austin, «L'homme qui valait trois milliards», Tiger Woods n'a pas eu une partie de son corps qui n'ait été blessée ou opérée. Voici la longue liste de ses blessures.👇

Genou gauche

Woods n'est pas encore professionnel. Etudiant à Stanford, il se fait retirer en décembre 1994 deux tumeurs bénignes de son genou gauche, et un tissu cicatriciel. Cela ne l'empêche pas de conserver quelques mois plus tard son titre au Championnat de golf amateur des Etats-Unis.

En 2002, il subit une nouvelle opération pour drainer du liquide autour de ses ligaments croisés et retirer plusieurs kystes.

Cinq ans plus tard, il se rompt le ligament croisé antérieur. Il choisit de ne pas se faire opérer et parvient à remporter quatre tournois dont le Championnat PGA.

Tiger Woods en a bavé physiquement durant sa carrière. Image: keystone

Début 2008, il subit une première arthroscopie pour soigner son cartilage. Malgré la douleur persistante, il parvient à remporter son 3e US Open en juin. Après quoi, il décide de mettre un terme à sa saison en subissant une intervention chirurgicale pour réparer son ligament, ce qui permet aussi à son tibia gauche de se reconsolider après une fracture de fatigue découverte au même moment par les médecins.

Sa deuxième arthroscopie, toujours pour un problème cartilagineux, a lieu en août 2019.

Poignet gauche

Pour sa première participation à l'US Open 1995, Woods est contraint d'abandonner au 2e tour après cinq trous. La faute à une entorse du poignet gauche trop douloureuse, contractée sur le trou numéro 3, en tentant de dégager une balle du rough.

Tendons d'Achille

Woods se rompt le tendon d'Achille droit en décembre 2008, lors d'un footing, six mois après son opération du genou gauche. Une alerte douloureuse se produit en décembre 2010, mais sans gravité.

Mardi, il a annoncé avoir été opéré pour réparer cette fois son tendon d'Achille gauche «rompu».

Cou

Victime d'un accident de voiture près de son domicile floridien fin 2009, il est touché au cou et aux vertèbres cervicales. Quelques mois plus tard, il doit abandonner au dernier tour du Players Championship, souffrant d'une inflammation des facettes articulaires.

Jambe gauche

Entre avril 2011 et mars 2012, la star du golf enchaîne les pépins. Une inflammation du tendon d'Achille pour commencer, à quoi s'ajoutent une entorse au genou et une élongation au mollet.

Coude gauche

Printemps 2013, Woods traîne une tendinite au coude gauche.

Dos

En mars 2014, il subit une microdiscectomie pour libérer un nerf pincé. C'est la première d'une série de cinq opérations. La deuxième, de même nature, pour enlever cette fois un fragment de disque, a lieu en septembre 2015, avant une troisième un mois plus tard, visant cette fois à soulager une sensation d'inconfort résultant de la précédente intervention.

Sa 4e opération, en avril 2017, est la plus délicate et la plus douloureuse. Elle consiste en une fusion des vertèbres lombaires, dite arthrodèse. Beaucoup le voient perdu pour le golf, mais deux ans plus tard, sa résurrection est spectaculaire à Augusta où il décroche le Masters, son 15e et dernier Majeur.

En janvier 2021, il se plie à une autre microdiscectomie, pour retirer un fragment de disque qui pinçait un nerf.

Tiger Woods a remporté son dernier tournoi majeur en 2019, le Masters d'Augusta. Image: keystone masters augusta

Abdomen

Eté 2019: il se retire avant le 2e tour du Northern Trust, première étape de la Coupe FedEx, souffrant d'une tension au muscle oblique.

Jambe droite

Victime d'un grave accident de la route, le 23 février 2021 près de Los Angeles, il souffre de multiples fractures ouvertes qui nécessitent de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.

Revenu en février 2024 à la compétition, il n'a pas joué en compétition depuis le British Open en juillet dernier, victime de différents problèmes physiques (dos, jambes).

