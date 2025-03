Ils sont célèbres et ils ont leur sosie en animal

La saison 2 de «The Last of Us» va être intense

Pourquoi les groupes de musique sont en voie d'extinction

Les groupes de pop et de rock ne sont pratiquement plus représentés dans les hit-parades. Pour le comprendre, retour sur l'histoire des groupes.

AC/DC, les Rolling Stones et Coldplay sont quelques des groupes de rock et de pop rock les plus célèbres. Ils remplissent encore aujourd'hui les plus grands stades du monde. Emmené par le chanteur Chris Martin, Coldplay bat des records avec son Music of the Spheres World Tour. Avec 10,3 millions de billets vendus, le groupe fait encore mieux que la performance de Taylor Swift, avec ses 10 millions de tickets écoulés.