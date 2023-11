Voici la photo de l'animal la plus drôle de l'année

Un kangourou jouant de l'air guitare a remporté le titre de la photo d'animal la plus drôle de l'année. Elle a été prise en Australie - par hasard.

Cette année, le jury du Comedy Wildlife Photo Award a évalué plus de 1800 photos provenant de 85 pays. Et une photo a particulièrement attiré l'attention du jury: un kangourou donnant l'impression de jouer de la guitare.

Outre le vainqueur de la catégorie principale, le «Serian Creatures of the Land d'Alex Walker» d'autres photos d'animaux ont été récompensées dans leur catégorie respective. Et comme on est gentil, on a décidé de vous partager les photos gagnantes de chaque catégorie.

La photo gagnante dans la catégorie «Airs»

Un héron de mangrove se préparait à pêcher en Afrique du Sud, lorsqu'il est tombé à l'eau de manière inattendue. Image: © Vittorio Ricci / Comedywildlife

«Une fin inhabituelle et presque malheureuse d'un moment parfait, préparé auparavant pour une pêche réussie.» Le Photographe Vittorio Ricci

Les photos gagnante du «Prix Amazing Internet Portfolio»

Image: © Tímea Ambrus / comedywildlife

«L'écureuil terrestre sautait comme s'il pouvait voler. Malheureusement, il n'a pas d'ailes. A sa grande surprise, il retomba sur le sol.» La photographe Tímea Ambrus

La photo gagnante du «Prix du public»

Image: © Paul Goldstein / Comedywildlife

«J'ai filmé cette scène lors d'une observation d'oiseaux dans la forêt de Bialowieza. Le jeune verdier était encore nourri par ses parents. Mais de temps en temps, les oiseaux donnaient l'impression de se disputer. Mes amis interprètent cette scène de deux manières.

1. Un jeune enfant mal élevé se dispute avec l'un de ses parents.

2. Un enfant rapporte à ses parents que son frère a fait quelque chose de mal: "Regarde, il a cassé le verre de la fenêtre".» Le photographe Jacek Stankiewicz

La photo gagnante du «Prix des animaux vivant sous la mer»

Image: © Otter Kwek / comedywildlife

«Une loutre ballerine danse gracieusement dans une position d'arabesque. La loutre a sauté tout en essayant d'attraper les feuilles qui dépassaient, et lors d'un atterrissage inhabituel, elle a atterri dans la pose de l'arabesque. J'ai montré cette photo à un professeur de ballet et elle m'a dit que la loutre avait un talent naturel, qu'elle devait juste rentrer un peu son ventre - exactement ce que conseillerait un professeur de ballet.» Le photographe Otter Kwek

La grande gagnante du «Prix Serian Creatures of the Land d'Alex Walker»

Image: © Jason Moore / comedywildlife

«Je suis passé à côté d'un groupe de kangourous géants gris de l'Ouest qui mangeaient dans une prairie ouverte avec des fleurs jaunes attrayantes. J'avais mon appareil photo avec moi, alors je me suis arrêté pour prendre quelques photos. Soudain, j'ai remarqué que cet individu prenait une pose humoristique - pour moi, c'est comme s'il s'entraînait à jouer de l'air guitar.» Photographe Jason Moore

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

