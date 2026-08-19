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Cette fillette a fait un geste magnifique pour ce chevreuil

Vidéo: watson

Il a eu de la chance

Une petite fille a été filmée en train de donner à boire à un chevreuil déshydraté au bord d'une route du Lot-et-Garonne (Sud-Ouest de la France). Ce geste attendrissant a fait réagir de nombreux internautes.
19.08.2026, 15:0019.08.2026, 15:00

Face aux fortes chaleurs qui frappent l'Europe, la faune sauvage peine parfois à trouver des points d'eau pour se désaltérer. Dans une séquence poignante filmée dans le Lot-et-Garonne et relayée ce mercredi par Paris Match, l'on peut apercevoir une jeune fille vêtue d'une casquette et d'un short orange s'approcher doucement d'un jeune chevreuil arrêté en bordure de route, visiblement affaibli et assoiffé.

Voici comment aider les animaux pendant la canicule
Voici comment aider les animaux pendant la canicule

Tenant une bouteille d'eau en plastique à la main, la fillette s'avance patiemment vers l'animal, sans faire le moindre geste brusque pour ne pas l'effrayer.

En lui inclinant doucement la bouteille, elle lui permet de s'abreuver directement au goulot. D'ordinaire très craintif envers l'humain, le chevreuil se laisse approcher et boit avidement pendant plusieurs secondes, témoignant de sa grande déshydratation.

La vidéo s'achève sur une image touchante de la petite fille, posant accroupie aux côtés du cervidé apaisé.

De nombreux internautes l'ont félicitée:

«Merci à cette petite fille...J' ai tellement de peine pour tous ces pauvres animaux...»
«Trop chou! Il faut plein d'enfants comme elle! ❤️🙏»
«😍trop chou mais triste aussi 😢»
«Du jamais vu»: en Suisse, les poissons sont décimés par la chaleur
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Cette scène touchante met en lumière une réalité bien sombre: l'impact grandissant des vagues de chaleur sur la faune sauvage. Face aux canicules à répétition, de nombreux animaux se retrouvent vulnérables et déshydratés, contraints de surmonter leur peur des humains pour survivre. Afin d'atténuer ce phénomène, des organismes comme France Nature Environnement ont appelé les citoyens à répéter un geste simple: créer des points d'eau.

Vidéo: watson

(jod)

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source: sda / michel euler
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