C'est le petit pain le plus mignon que vous verrez aujourd'hui

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Elle ne pèse encore que 20 kilos, mais fait déjà fondre les visiteurs du zoo de Berlin. Baptisée «Brötchen», cette jeune hippopotame pygmée est devenue la nouvelle vedette de l’été, tout en attirant l’attention sur l’une des espèces les plus rares et menacées d’Afrique.

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Le 9 mai, un bébé hippopotame pygmée est né au zoo de Berlin. Un mois plus tard, voilà la jeune femelle officiellement pourvue d'un nom: «Brötchen» («Petit pain», en français). Laquelle pèse désormais 20 kilos et est devenue «la nouvelle coqueluche de l’été auprès du public», écrit le zoo de Berlin dans un billet de blog.

Et son nom est parfaitement dans l’air du temps. «Donner aux animaux des noms inspirés de la nourriture semble actuellement être une tendance très populaire sur Internet», constate Andreas Knieriem, directeur du zoo et du parc animalier de Berlin.

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A l’international aussi, les animaux portant des noms inspirés de produits alimentaires font fondre les visiteurs des zoos. Parmi les exemples les plus connus figurent notamment le manchot Pesto ou encore les hippopotames pygmées Haggis, Moo Deng et Poppy.

Le directeur du zoo de Berlin souligne toutefois que son établissement était en réalité très an avance sur son temps. «L’hippopotame Bulette («boulette de viande», dans le langage courant en allemand) comptait parmi les plus grandes vedettes du zoo de Berlin jusqu’en 2005», rappelle Andreas Knieriem.

Le directeur du zoo Andreas Knieriem et la star de la télé allemande, Enie van de Meiklokjes, avec Brötchen. Image: Facebook/Zoo de Berlin

Les hippopotames pygmées n’ont été découverts qu’en 1849. Ils vivent dans les forêts et les zones marécageuses d’Afrique de l’Ouest. L’espèce est considérée comme fortement menacée. Il ne resterait plus qu’environ 2500 individus adultes à l’état sauvage, un chiffre qui continue de diminuer. L’hippopotame pygmée fait ainsi partie des mammifères les plus rares du continent africain.

Brötchen dans son bain. Image: Facebook/Zoo de Berlin

Si ces animaux discrets sont encore présents aujourd’hui en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, ils ont déjà disparu du Nigeria. Leur principale menace est l’être humain. Celui-ci est responsable de la destruction de leur habitat, notamment à travers le défrichage des forêts pour l’exploitation minière et l’agriculture.

Selon ses propres déclarations, le zoo de Berlin joue un rôle important dans la protection de l’espèce. L’établissement mène des programmes d’élevage conservatoire et soutient également des mesures de protection dans les pays d’origine des animaux. Le zoo de Berlin affirme s’engager en faveur des hippopotames pygmées depuis plus d’un siècle. Dès 1921, il aurait réussi la première reproduction européenne de cette espèce fortement menacée.

(traduit et adapté par mbr)

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