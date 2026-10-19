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29 animaux photogéniques qui vont embellir votre journée

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Caroline Mettler Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Aujourd'hui, on veut vous montrer que les animaux peuvent être ultra-photogéniques. Qu'ils soient en pleine action ou en train de ronfler, ils sont toujours adorables.

Voici 29 photos d'animaux pour égayer votre journée.

Vraiment mignon.

«Pukeko». C’est le nom original de cet oiseau singulier, très répandu en Nouvelle-Zélande. En français, on l'appelle la talève sultane (ou poule sultane). On la retrouve en Indonésie orientale, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

En mode «caméra frontale».

Besties. 👯‍♀️

Ils se sont trouvés.

«Vous voulez ma photo ou quoi?»

Ce magnifique spécimen porte bien son nom: le manteau impérial.

Plus que 5 jours et vous pourrez vous laisser aller. 😴🐋

Coucou.

J'espère que vous rirez autant que ce dauphin aujourd'hui.

Ce chien s'appelle «Sugar». Ça lui va bien!

La langue de la semaine. 😋

Quelle est cette fleur?

Une bande de potes en goguette.

Connaissez-vous tous la différence entre les lièvres et les lapins?

Les lièvres sont plus gros que les lapins; ils peuvent peser jusqu’à 7 kilogrammes. Ce sont des animaux solitaires, et leurs petits naissent entièrement recouverts de fourrure et les yeux ouverts.

Elle porte un T-shirt super stylé.

C'est sûr, c'est un cauchemar.

Bijouuur, p'tit crapaud. 🐸

Et voici une rainette! Les crapauds et les grenouilles se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Les grenouilles vivent près de l'eau, tandis que les crapauds ont des pattes peu palmées et n'entrent dans l'eau que pour se reproduire.

Oh?! Une maman loutre avec son bébé loutre!

Au fait: en 1991, des chercheurs de l’aquarium de Monterey Bay ont observé une loutre qui avait perdu son petit. Par un heureux hasard, un bébé loutre orphelin se trouvait dans l’aquarium. Les chercheurs l’ont emmené dans une crique où sa mère nageait. Et, miracle, elle l’a adopté ! <3

Oups!

Une nouvelle espèce d'arbre.

Ce chaton rêve de devenir grand et fort.

Fleur ou insecte? Il s'agit de la mante religieuse à crête, également connue sous le nom d'Empusa pennata.

On les trouve en Europe du Sud, en Afrique du Nord et dans certaines régions d'Asie. Leur couleur peut varier selon leur environnement, allant du vert au brun en passant par le rose rougeâtre.

On l'appelle aussi mante à tête conique et elle appartient à la famille des mantes religieuses.