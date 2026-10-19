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29 animaux photogéniques qui vont embellir votre journée

Teaserbild Cute News 16. Oktober
Image: watson/pinterest/threads

29 animaux photogéniques qui vont embellir votre journée

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
19.10.2026, 05:3719.10.2026, 05:37
Caroline Mettler

Cute News, everybody!

Aujourd'hui, on veut vous montrer que les animaux peuvent être ultra-photogéniques. Qu'ils soient en pleine action ou en train de ronfler, ils sont toujours adorables.

Voici 29 photos d'animaux pour égayer votre journée.

Vraiment mignon.

Hund mit Blume https://i.redd.it/hfqtjunrtskf1.png
Image: reddit

«Pukeko». C’est le nom original de cet oiseau singulier, très répandu en Nouvelle-Zélande. En français, on l'appelle la talève sultane (ou poule sultane). On la retrouve en Indonésie orientale, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Pukeko https://preview.redd.it/here-in-new-zealand-pukeko-are-born-as-spready-toes-fluff-v0-tum2fwsc97uh1.jpeg?width=1080&amp;amp;crop=smart&amp;amp;auto=webp&amp;amp;s=dc0ef2b7329c44e1890a43be990999 ...
Image: reddit

En mode «caméra frontale».

Kamel https://i.pinimg.com/1200x/bd/85/9c/bd859cd54c83808a67014ddd9838d579.jpg
Image: pinterest
C'est la plus jeune DJ du monde
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Besties. 👯‍♀️

Besties: Hund und Katze https://www.threads.com/share/BBOBuVtlCN/
Image: threads

Ils se sont trouvés.

Hunde beste Freunde https://www.threads.com/share/BBOBuVtlCN/
Image: threads

«Vous voulez ma photo ou quoi?»

Schaf https://www.threads.com/share/BBOBuVtlCN/
Image: threads

Ce magnifique spécimen porte bien son nom: le manteau impérial.

Schmetterling https://www.instagram.com/p/Dahvq5hIfRK/
Image: instagram

Plus que 5 jours et vous pourrez vous laisser aller. 😴🐋

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Coucou.

Waschbär in Müll https://i.redd.it/dsf7hk2xuyth1.jpeg
Image: reddit

J'espère que vous rirez autant que ce dauphin aujourd'hui.

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy

Ce chien s'appelle «Sugar». Ça lui va bien!

Albino Hund Zucker https://www.threads.com/share/BBOBuVtlCN/
Image: threads

La langue de la semaine. 😋

Hund mit Zunge draussen https://www.threads.com/share/BBOBuVtlCN/
Image: threads
Votre dose d'animaux adorables pour démarrer du bon pied
Votre dose d'animaux adorables pour démarrer du bon pied

Quelle est cette fleur?

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Une bande de potes en goguette.

Hasen https://www.threads.com/share/BBOBuVtlCN/
Image: threads

Connaissez-vous tous la différence entre les lièvres et les lapins?

Zwei Hasen https://www.threads.com/share/BBOBuVtlCN/
Image: threads

Les lièvres sont plus gros que les lapins; ils peuvent peser jusqu’à 7 kilogrammes. Ce sont des animaux solitaires, et leurs petits naissent entièrement recouverts de fourrure et les yeux ouverts.

grosser Hase https://www.threads.com/share/BBOBuVtlCN/
Image: threads

Elle porte un T-shirt super stylé.

Taube mit T-Shirt. https://imgur.com/gallery/classic-look-mBG5HsD
Image: imgur

C'est sûr, c'est un cauchemar.

Schlafende Katze https://i.pinimg.com/736x/eb/35/7a/eb357ad0f2f1386b3e4568482808cb79.jpg
Image: pinterest

Bijouuur, p'tit crapaud. 🐸

Kröte https://i.redd.it/fn2itcja8ysh1.jpg
Image: reddit

Et voici une rainette! Les crapauds et les grenouilles se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Les grenouilles vivent près de l'eau, tandis que les crapauds ont des pattes peu palmées et n'entrent dans l'eau que pour se reproduire.

Laubfrosch auf Blume https://i.redd.it/z4a49hd0vjth1.jpeg
Image: reddit

Oh?! Une maman loutre avec son bébé loutre!

Otter Mami mit Baby https://www.threads.com/share/BBOBuVtlCN/
Image: threads

Au fait: en 1991, des chercheurs de l’aquarium de Monterey Bay ont observé une loutre qui avait perdu son petit. Par un heureux hasard, un bébé loutre orphelin se trouvait dans l’aquarium. Les chercheurs l’ont emmené dans une crique où sa mère nageait. Et, miracle, elle l’a adopté ! <3

Otter-Mutter mit Jungtier https://www.threads.com/@sarcastic_desert_ferret/post/DeBNjOpDCLI/media?xmt=AQG0zEOa6qNVZyC1WXPRfvXYpgVnvDzUPDYcdQBIK7lBfwgriRGoqYiDJMlybS0h1EDwI_LJ
Image: threads

Oups!

Katze im Sofa https://i.pinimg.com/1200x/0a/5d/74/0a5d745a0b44ba79149eaa4d3ccfb005.jpg
Image: pinterest

Une nouvelle espèce d'arbre.

Drei Giraffen https://preview.redd.it/the-different-one-v0-cb3fij6m78th1.jpeg?width=640&amp;amp;crop=smart&amp;amp;auto=webp&amp;amp;s=c8774b0eea1ddbf2c2106d0e3c1af9611bb28a95
Image: reddit

Ce chaton rêve de devenir grand et fort.

Schlafende Katze Tiger https://i.pinimg.com/736x/28/bb/2b/28bb2b92579feb6c1636fbd877b4ce7e.jpg
Image: pinterest

Fleur ou insecte? Il s'agit de la mante religieuse à crête, également connue sous le nom d'Empusa pennata.

Pink Emperor Mantis. Orchideenmantis https://www.instagram.com/p/Dd_mF9RAAHs/?stkn=cTRmb3p0Ymkydnhm
Image: instagram

On les trouve en Europe du Sud, en Afrique du Nord et dans certaines régions d'Asie. Leur couleur peut varier selon leur environnement, allant du vert au brun en passant par le rose rougeâtre.

Haubenfangschrecke
Image: pinterest/diane özdamar

On l'appelle aussi mante à tête conique et elle appartient à la famille des mantes religieuses.

Empusa pennata https://www.instagram.com/p/DWG5yI0jNvw/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Image: instagram/diego dopico
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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