Pigcasso, le cochon peintre de Swatch, est décédé

Pigcasso, la star de Swatch, est décédé

La truie sud-africaine du nom de Pigcasso est devenue une star il y a de cela des années. Elle a même collaboré avec les montres suisses Swatch. Cependant, Pigcasso a trépassé en ce triste mois de mars.

Liesa Wölm / t-online

Pigcasso, le célèbre cochon artiste d'Afrique du Sud, est mort à l'âge de huit ans. Comme l'a indiqué sa propriétaire Joanne Lefson, la santé de l'animal s'était rapidement détériorée depuis septembre 2023. Le mammifère souffrait d'arthrite depuis des années.

Comme l'expliquait Joanne Lefson:

«Début octobre, il s'est mis à boiter des deux pattes arrière à cause de la calcification de la partie inférieure de sa colonne vertébrale, aggravée par une polyarthrite rhumatoïde chronique; deux maladies incurables directement liées aux manipulations et aux changements auxquels sont soumis les animaux d'élevage dans le système d'élevage industriel actuel.»

Une vraie star avec des records

Pigcasso avait acquis une renommée mondiale grâce à ses œuvres d'art. Son nom est hérité du peintre espagnol Pablo Picasso (1881-1973) et du mot anglais «pig» (cochon en français). Contractez le tout, et vous obtenez...Pigcasso!

En 2021, Pigcasso avait établi un record mondial. Un Allemand avait acheté le tableau «Wild and free» pour l'équivalent de 24 000 euros. Avec ses œuvres, Pigcasso a conquis des expositions au Cap (Afrique du Sud), à Amsterdam (Pays-Bas), à Hahn-Munden (Allemagne), à Saint-Tropez (France), à Londres (Grande-Bretagne) et à Shanghai et Pékin (Chine). L'acteur américain Ed Westwick (Chuck Bass dans «Gossip Girl»), par exemple, s'est offert l'une de ses créations.

En 2023, le cochon figurait dans une campagne publicitaire du constructeur automobile Nissan. En 2019, le fabricant de montres Swatch avait publié une montre dont le cadran avait été conçu par Pigcasso. La Swatch s'est vendue en quelques heures dans le monde entier.

Sauvé de l'abattoir

L'animal est arrivé en 2016 chez Joanne Lefson dans une ferme à Franschhoek, à 75 kilomètres à l'est de Cape Town. La propriétaire avait sauvé la femelle d'un élevage intensif quelques semaines avant qu'elle ne soit envoyée à l'abattoir.

Mais comment l'animal s'est-il essayé à la peinture? Comme le rapporte Joanne Lefson sur son site web:

«A partir du moment où le porcelet est arrivé, il a tout mangé ou détruit sauf un pinceau qui avait été laissé dans sa porcherie»

Joanne a a tout de suite été intriguée par l'intérêt du cochon pour le pinceau.

Elle a modifié le pinceau pour qu'il s'adapte à la bouche du cochon, et il n'a pas fallu longtemps pour que Pigcasso crée des œuvres d'art et que ces dernières ne deviennent virales.

«L'artiste non-humaine la plus prospère de l'histoire»

Avec les recettes de ses tableaux, Joanne Lefson finance en partie sa ferme, où elle accueille des animaux qui y passent leurs vieux jours.

«Pigcasso a gagné des millions de rands (réd: 1 million de rands équivaut à plus de 46 000 francs) avec la vente de ses œuvres d'art, ce qui en fait l'artiste non humaine la plus prospère de l'histoire» Joanne Lefson

Sur Instagram, cette dernière a dédié un post d'adieu à Pigasso.

«Ta vie était tout simplement extraordinaire. Tu n'as pas seulement défié le monde de l'art, Pigcasso, tu as aussi inspiré des millions de personnes à reconnaître les animaux d'élevage comme les individus sensibles qu'ils sont - chacun d'entre eux mérite notre compassion et notre sympathie.»

De nombreux internautes ont exprimé leur sympathie.