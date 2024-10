C'est enfin le retour des forêts automnales de rêve. Image: Shutterstock

Voici comment et où voir les plus belles couleurs de l'automne

Y a-t-il quelque chose de plus beau que les feuilles colorées en automne? Malheureusement, la magie s'estompe rapidement. Il y a toutefois plusieurs astuces pour s'assurer de voir les arbres pile au bon moment.

Pourquoi les feuilles changent de couleur ?

Avec le changement de couleur des feuilles, les arbres se préparent à la saison froide. Les jours plus courts et les températures plus fraîches déclenchent ce processus de vieillissement. Le pigment vert de la feuille, la chlorophylle, un nutriment, est décomposé en ses éléments constitutifs et stocké dans les branches, le tronc et les racines.

Lorsque la chlorophylle se retire, les autres couleurs des feuilles apparaissent. Image: Shutterstock

Lorsque le vert disparaît, des pigments de couleur qui seraient autrement recouverts apparaissent. Ceux-ci se dégradent aussi, certes, mais plus lentement que la chlorophylle. De plus, le pigment rouge (anthocyane) est produit en automne afin de protéger les processus de retrait d'un rayonnement solaire trop fort. La feuille ne devient brune que lorsqu'elle meurt.

Quels arbres sont les plus beaux ?

Chaque espèce d'arbre présente des couleurs différentes. Chez nous, les arbustes comme la viorne, le cornouiller rouge et de nombreux arbustes d'ornement présentent des feuilles d'un rouge intense. Le sorbier des oiseleurs présente également de belles couleurs automnales. Parmi les arbres suisses, les quatre suivants sont les plus spectaculaires:

L'érable:

La présence de l'érable sycomore est particulièrement fréquente dans le Jura, sur le Plateau oriental et dans les Préalpes. La plupart du temps, il se trouve à des altitudes allant jusqu'à 1700 mètres au pied des pentes.

Il y a beaucoup d'érables dans le Jura. Image: Shutterstock

Le bouleau:

Le bouleau change de couleur autour du 7 octobre. Image: Shutterstock

En Suisse, le bouleau, qui a besoin de lumière, est surtout présent sur le versant sud des Alpes et dans certaines régions des Alpes. Il aime les pentes raides avec un sol acide. «A 1700 m, les bouleaux changent de couleur en moyenne le 7 octobre, avec une fourchette allant du 4 octobre environ à la mi-octobre», écrit MétéoSuisse.

Le hêtre:

La présence du hêtre est limitée à partir de 1300 mètres d'altitude. Image: Shutterstock

Sur le Plateau et dans les Préalpes, le hêtre est l'arbre le plus présent. Bien qu'il ait une grande tolérance sur différents sites, sa présence est limitée à partir de 1300 mètres d'altitude. Les vallées alpines sans beaucoup de pluie n'ont normalement pas de hêtres, mais au Tessin, on trouve par endroits des forêts de hêtres purs.

Le mélèze:

Le mélèze a besoin de beaucoup de lumière pour pousser. Image: Shutterstock

Le mélèze se trouve principalement en Valais, dans les vallées de montagne tessinoises et dans les Grisons (Engadine, vallée de Münster, Poschiavo). Normalement, ils poussent sur des pentes raides au-dessus de 1400 mètres. Ils ont besoin de beaucoup de lumière.

«Les mélèzes changent de couleur à 1700 mètres en moyenne le 15 octobre, avec une fourchette allant du 10 au 20 octobre environ» MétéoSuisse

Quand est-ce que les couleurs s'intensifient ?

C'est la météo qui décide de l'intensité des couleurs. Dans l'idéal, il s'agit de beaucoup de soleil et d'une température basse sans gel. Ainsi, la chlorophylle est rapidement dégradée et davantage de pigment rouge est produit pour la protection. En d'autres termes: quelques jours chauds et ensoleillés avec des nuits fraîches (sans gel) et la magie des couleurs sera grandiose.

La vallée de Lauterbrunnen par une belle journée d'automne. Image: Shutterstock

Des températures plus élevées en septembre et octobre retardent la coloration des feuilles et des aiguilles. C'était notamment le cas en 2023.

Comment faire pour que la magie dure ?

S'il pleut peu et que le vent ne souffle pas fort, le temps de coloration est prolongé. En effet, cela évite que les feuilles ne tombent de l'arbre avant même d'avoir développé leurs plus belles couleurs. Les gelées précoces et les périodes froides empêchent en outre les feuilles de prendre des couleurs éclatantes.

Les mélèzes en automne. Image: Shutterstock

Les couleurs sont-elles les mêmes partout ?

En principe, le jaunissement automnal des feuilles commence en montagne et atteint ensuite la plaine. MétéoSuisse a publié à ce sujet l'évaluation des données des stations d'observation phénologique (période de 1991 à 2020) pour le jaunissement des feuilles du hêtre et des aiguilles du mélèze. Ces données montrent que la coloration des feuilles nécessite environ 1,1 jour pour 100 mètres d'altitude.

En principe, la coloration à grande échelle du hêtre commence fin septembre au-dessus de 1000 mètres, et pendant les dix premiers jours d'octobre en plaine.

Chez les mélèzes, la coloration commence en moyenne vers la mi-octobre au-dessus de 1500 mètres d'altitude, mais seulement vers la fin octobre et début novembre aux altitudes les plus basses. Moritz le 6 octobre 2007 et le 24 octobre 2020 pour la coloration la plus tardive.

Aperçu de la coloration des arbres en Suisse

Suisse Tourisme a partagé un aperçu des régions du pays où la coloration des feuilles atteint normalement son apogée:

Image: Suisse Tourisme

Voici où se rendre et quand

La période où les feuilles sont les plus colorées varie. C'est pourquoi Suisse Tourisme exploite le système de suivi des feuilles depuis 2020, amélioré en permanence. Une carte interactive montre les prévisions de coloration des feuilles dans toutes les régions et altitudes de Suisse. Elle est actualisée une fois par semaine et se base sur les données de MétéoSuisse.

Avec plus de 250 webcams, il est aussi possible de se faire une idée de la situation une fois sur place. De plus, des informations touristiques telles que les hôtels ou les parcs peuvent être affichées. Vous pouvez ainsi planifier de manière optimale votre prochaine randonnée vers les plus belles couleurs d'automne.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)