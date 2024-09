Edward Cullen likes this. Image: watson / dr

Les réseaux célèbrent l'automne avec la tendance «hoa hoa hoa»

Entre deux shootings dans les feuilles mortes, un pumpkin spice latte à la main, les autumn lovers arrosent les réseaux sociaux de vidéos automnales. Et le «hoa hoa hoa» écrase tout le reste, marathons Harry Potter compris. Vous n'avez rien... compris? On vous explique (et on vous donne nos astuces pour passer un week-end merveilleux).

Byyyyye, l'été! Alors que le froid s'installe gentiment, mais sûrement, sur les réseaux sociaux, on dit au revoir aux tendances estivales pétées. Comme cette histoire de maquillage façon coup de soleil qui donne envie de tomber à genoux en criant «POURQUOI, POURQUOIIIIII?!».

Mais comme les internets ne prennent jamais de vacances, voilà que sur Instagram, TikTok et consorts, on a déjà accouché des trends de saison, aromatisés aux feuilles mortes et aux pumpkin spice latte.

Et cette année, force est de constater que «hoa hoa hoa» fait clairement de l'ombre à «tataaatatataaataaataaa-ta».

Tataaatatataaataaataaa-ta? Ça:

Un quasi-monopole pour les Potterheads

Reprenons les choses dans le bon ordre. Depuis toujours (ou en tout cas, depuis que les livres et films existent), les gens normalement constitués associent l'arrivée de l'automne au retour des marathons Harry Potter. Un canapé aussi mou que notre motivation, une couverture et un chat sur les genoux, une petite pluie par la fenêtre... Et hop, c'est l'automne, c'est Harry Potter time.

Car qui a envie de s'envoyer les aventures du jeune sorcier un 8 août alors qu'il fait 37 degrés à l'ombre? Pour rappel, on parle tout de même de 19 heures et 36 minutes, et ce, rien que pour les films.

Bref, nous disions donc: la grisaille de septembre s'accompagne de choses réjouissantes pour se tenir chaud. Comme les soupes à la courge, les pumpkin spice latte, les marathons Harry Potter. CQFD.

Depuis le début du mois, et comme chaque année à la même période, les Millennials en manque de vitamines C arrosent les internets de vidéos à la sauce pottérienne. Pourquoi profiter de ces longues soirées de plus en plus froides pour découvrir de nouveaux films, quand on peut se refaire une telle masterpiece?

En raison de son atmosphère un peu frisquette, l'univers d'Harry Potter incarne volontiers l'automne. Une ambiance toutefois réchauffée par les feux de cheminée dans les salles communes (et par la fâcheuse tendance de Seamus Finnigan à faire exploser les trucs #lesvraissavent).

Mais voilà que les fans de la saga signée J.K. Rowling ont du souci à se faire. Depuis quelques années, et particulièrement cet automne 2024, une autre fiction fantastique est en passe de devenir LA référence saisonnière.

Deux sagas «automnales» qui s'affrontent

Car les films et livres de la saga Twilight incarnent eux aussi à merveille les journées automnales et fraîches qui nous arrivent dessus. Avec son brouillard permanent et sa petite pluie agaçante 365 jours par an, Forks, bourgade où se déroule l'intrigue, a de quoi tenir tête à Poudlard et son froid château.

D'où la tendance «hoa hoa hoa», en référence à la chanson Eyes on Fire de Blue Foundation, qu'on entend dans le premier Twilight.

Un brouillard qui rappelle Yverdon, des sapins humides, et cette ambiance «hoa hoa hoa» qui évoque, pour beaucoup d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, la nostalgie automnale.

Alors que le film est sorti il y a plus de quinze ans, la chanson connaît un regain de popularité depuis quelques années grâce à son affiliation, dans l'esprit de ses adeptes, à l'automne.

Hoa hoa hoa? Ça:

«Hoa hoa hoa» et un long week-end devant la télé

Lorsque l'automne débarque, sur les réseaux sociaux, désormais, ils sont de plus en plus nombreux à clamer avoir envie de s'envoyer la saga des vampires. Les vidéos à l'ambiance «hoa hoa hoa» pullulent, tout comme les commentaires d'utilisateurs s'apprêtant à dévorer les cinq films.

Soit un peu moins de 11 heures de visionnage. Si vous voulez combiner les deux fictions automnales, Harry Potter et Twilight, il vous faudra donc un peu plus de 30 heures.



J'ai fait les calculs pour vous: si vous commencez le vendredi soir à 20 heures, au dodo à minuit, reprise à 9 heures le samedi, jusqu'à minuit, reprise dimanche vers 9 heures, vous devriez avoir terminé, en comptant quelques pauses pour aller piller le frigo et remplir le micro-ondes, vers 23 heures.



De rien.