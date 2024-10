Pourquoi l'automne est le meilleur moment pour les bonnes résolutions

Ben oui, selon les bas-fonds d'Internet, octobre, c'est mieux que le mois de janvier pour prendre une flopée de bonnes résolutions, qu'on tiendra mieux qu'à Nouvel An. Voilà quelques raisons qui nous font kiffer la trend «October Theory» sur TikTok.

Vous aussi, en ce mois d'octobre, vous les sentez, les énergies telluriques qui vous poussent à chercher la définition du mot «tellurique» dans le Larousse, alors même que vous êtes enfoui sous une couverture farfetch, les mirettes qui clignotent autant que votre écran plasma? Vous aussi, vous vous sentez revigoré en ce début d'automne, malgré une période estivale pénétrée d'une météo en kaléidoscope? Vous aussi, vous vous surprenez à vous ériger solennellement des objectifs à pulvériser d'ici la fin de l'année - et horreur, à même prendre le «journaling», l'art d'écrire ses pensées au quotidien dans un bouquin kitsch, en affection?

Toutes ces idées révolutionnaires et cette fraiche motivation dont vous ne vous soupçonniez pas être le détenteur sont dues à une seule chose, selon les esprits brillants qui peuplent les internets: la magie du mois d'octobre.

Selon nos experts TikTok, le mois d'octobre serait davantage propice que janvier à un glow up. Ce concept, il est possible que vous ne le connaissiez pas si vous n'êtes pas issu de la GenZ et de la Gen Alpha. Il se résume à «une montée en gamme de soi-même», selon la définition du Monde. Comprenez: on s'offre une version améliorée de soi-même.

Or pour nombre d'influenceuses, octobre permet une meilleure optimisation de soi-même: on peut faire le bilan de l'année qui touche gentiment à sa fin, tout en ayant le temps nécessaire pour opérer des changements. Car une fois les dégâts constatés, on dispose encore de 90 jours pour renverser la vapeur. Tout en douceur.

Pour la créatrice de contenu Chloe Van Berkel, citée par le New York Post, c'est sans appel:

«Octobre est le deuxième Nouvel An de l'année» Bah, nous, on aurait dit le premier Nouvel An de l'année, mais on ne va pas chipoter.

D'autres parlent d'octobre comme d'un:

«Mini-janvier»

Bref, cette période ouvre d'énormes fenêtres d'opportunités pour des rebondissements, pour le pire et pour le meilleur, dans notre trajectoire de vie. Voilà quelques arguments qui nous poussent à croire dur comme fer à la trend «October Theory».

On est naturellement bouleversé

En octobre, il n'y a pas que les paysages qui changent et les feuilles qui se colorent avant de tomber. Notre «moi» intérieur, ce traître qui nous a poussé à ne pas rendre nos impôts dans les délais impartis parce qu'on fait de l'évitement, est exhorté à se mettre au diapason avec notre environnement. Selon Brianna Paruolo, psychothérapeute interviewée par le New York Post sur le sujet (parce que si, si, c'est un sujet très sérieux):

«A mesure que les feuilles changent de couleur et tombent, nous nous souvenons de la beauté du lâcher prise et de l'acceptation d'un nouveau départ» Ok Maître Yoda.

On a assez de temps

Au début de l'automne, il reste plus que 90 jours jusqu'au 31 décembre pour devenir une version moins crado que votre «moi» actuel.

Or, toujours selon Paruolo, «la recherche suggère qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique.»

C'est le temps imparti idéal pour vous auto-contraindre à lâcher vos pires habitudes - ceux qui tapent dans le frigo à 2 heures du matin, pour snacker sur vos 1800 épisodes de Vampire Diaries ou vos 150 parties de FIFA alors que vous bossez le lendemain, on vous voit.

Si vous n'arrivez pas à vous renouveler complètement, il est certain qu'en trois mois, vous allez au moins constater quelques petits progrès significatifs.

Y a Pluton qui rétrograde

Alors, me demandez pas ce que ces mots barbares signifient. Peut-être que ça veut dire que certains auront une chance de cocu à l'EuroMillions, tandis que d'autres se ramasseront de l'herpès.

Heureusement, le site Bustle a convoqué une astrologue tous chakras ouverts qui nous explique que le mois d'octobre...

«C'est plus une nouvelle année que la nouvelle année»

En gros, c'est le bon moment pour vous débarrasser de tout ce qui ne tourne pas très rond dans votre vie: un job qui vous plombe, une relation toxique qui vous draine, un appart doté d'un voisin insupportable. Il faut aussi penser santé, avec ce bon vieux détartrage que vous repoussez depuis le mois de mai... C'est le moment de faire le grand ménage, et il vaut mieux le faire maintenant qu'en janvier, quand tout le monde sera en vacances, et que vous, vous serez un mode Ironman. Le timing, c'est la clé de la réussite, qu'on vous dit!

Il ne fait plus trop chaud

Alors, plus d'excuses pour ne pas vous mettre au sport.

Il ne fait pas encore froid

Alors, pas encore d'excuses pour ne pas vous mettre au sport.

C'est le moment d'avouer ses sentiments

Bon, cet argument est un peu bancal. En gros, d'octobre à mars, c'est ce que les Américains appellent le «cuffing season», ou la «saison des menottes». C'est un moment où on veut se pelotonner cosy dans une couette avec un partenaire, et partir en hibernation. Et tout ça, ce serait la faute des hormones. Donc selon la Toile, si vous voulez passer les fêtes en bonne compagnie, c'est le moment d'avouer vos bons sentiments. Après, on vous encourage pas à trouver un partenaire en fonction des saisons, hein. Faut quand même que ce soit sincère: les gens ne sont pas de mugs, ni des couvertures chauffantes (tsssk!)

Votre foie est encore sain

Il ne faut pas sous-estimer la période de Noël avec son déluge de gras, de calories et de bûches qu'on s'enfile aux quatre coins des repas de famille. En octobre, vous êtes encore gorgé de vitamine D, vous n'avez pas encore eu besoin de dégainer votre lampe de luminothérapie pour chasser la déprime due au fait que le soleil se couche à 15H. Et surtout, votre foie est encore frais comme un gardon. Tout comme votre porte-monnaie, d'ailleurs, qui n'est pas encore trop déplumé par le quintal de cadeaux que vous avez dû distribuer.

Vous n'avez pas encore eu besoin de tester tous les remèdes anti-gueule de bois prodigués sur le site Passerportsanté. Vous vous sentez encore riche et fort. Vous pouvez donc prendre des décisions légères, et donc plus objectives. Que du bonus!

Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre à vos bonnes résolutions dès maintenant? Rendez-vous dans trois mois pour constater les progrès accomplis!