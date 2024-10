18 photos qui prouvent que la déco d'automne est toujours un peu débile

Les réseaux célèbrent l'automne avec la tendance «hoa hoa hoa»

Entre deux shootings dans les feuilles mortes, un pumpkin spice latte à la main, les autumn lovers arrosent les réseaux sociaux de vidéos automnales. Et le «hoa hoa hoa» écrase tout le reste, marathons Harry Potter compris. Vous n'avez rien... compris? On vous explique (et on vous donne nos astuces pour passer un week-end merveilleux).

Byyyyye, l'été! Alors que le froid s'installe gentiment, mais sûrement, sur les réseaux sociaux, on dit au revoir aux tendances estivales pétées. Comme cette histoire de maquillage façon coup de soleil qui donne envie de tomber à genoux en criant «POURQUOI, POURQUOIIIIII?!».