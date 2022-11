Vidéo: watson

Battle

«Léa, elle va vendre du laxatif»: on a jugé les candidats de la Star Ac'

Alors que personne ne les avait sonnées, Marie-Adèle et Margaux, les Javotte et Anastasie de watson, ont jugé les apprentis chanteurs de la Star Academy.

Elles auraient pu s'empoigner sur le Qatar, l'écologie, les décorations de Noël... Mais non, Marie-Adèle et Margaux ont décidé d'empoigner le complexe et profond sujet de la Star Academy, édition 2022. Oui, encore un grand débat de société, on sait.

Qui de Julien, Carla, Enola, Stanislas, Chris, Léa, Louis et les autres ont semé la discorde entre les deux collègues? Et quels candidats ont su les mettre d'accord? Ce suspens est insoutenable. Heureusement, il peut être rompu en visionnant ce débat. C'est Noël avant l'heure, de rien.

Une vidéo réalisée une fois de plus par le talentueux Jérémie, si ça continue on va être obligé de mettre une photo de lui.

Et vous, vous en pensez quoi? Rendez-vous dans les commentaires!

