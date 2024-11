Le combat de boxe entre Myke Tyson et Jake Paul sera en live sur Netflix le 15 novembre.

Mike Tyson essaie de dire «Netflix» et c'est un délice

A l'occasion du match de boxe opposant Mike Tyson à Jake Paul, Netflix a dévoilé une vidéo promotionnelle hilarante.

Neftlix? Neflix? Neflick?

Ne-T-flix, c'est dur à dire quand on a un cheveu sur la langue, comme Mike Tyson. Pour promouvoir le combat qui l'opposera au youtubeur Jake Paul ce vendredi 15 novembre, en live sur la plateforme de streaming, les deux boxeurs ont joué le jeu en participant à une vidéo promotionnelle. Et même si Mike Tyson est un bouffeur d'oreille humaine, quand il dit «Netflicx» on a envie de lui faire un gros câlin et de lui dire: «Oui, tu as raison, c'est comme ça qu'on dit.»

La vidéo en question:

Vidéo: youtube

Jake Paul, de son côté, fait également parler de lui, non pas pour ses problèmes de diction, mais pour son look précombat. Le youtubeur trashy devenu boxeur a débarqué à l'entraînement, un moment ouvert au public, avec un coq rouge vissé sur le crâne comme s'il s'agissait d'un toupet. Pourquoi? Parce qu'il a 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et qu'il faut bien divertir tout ce petit monde affamé de buzz. Et aussi en référence à son petit nom de ring, qui n'est plus «The Problem Child», mais «El Gallo», ce qui signifie «Le Coq» en espagnol.

Jake a également déclaré dans une interview radio que sa tenue pour le match de ce vendredi lui a coûté 1 million de dollars, soit le look le plus cher de l'histoire de la boxe. On se demande bien à quoi ressemble cet accoutrement, surtout que la boxe se pratique en short. Probablement fait-il référence à son entrée sur le ring. Il faudra attendre demain soir pour le découvrir.

Ce match avait été annoncé en mars et devait prendre place en juillet, mais il avait été reporté à cause de craintes concernant l'état de santé de Mike Tyson, 58 ans. Finalement, l'icône de la boxe et Jake Paul, 27 ans, connu pour provoquer les stars, s'affronteront sur le ring à Arlington, au Texas.

