Canada

Katy Perry et Justin Trudeau officialisent en postant des photos

Ca y est, Katy Perry et Justin Trudeau sont plus qu'officiellement en couple.
Ca y est, Katy Perry et Justin Trudeau sont plus qu'officiellement en couple.

Katy Perry et Justin Trudeau roucoulent (et nous le montrent)

Le couple le plus crossover de l'année ne se cache plus. Samedi, la chanteuse a posté des images avec son nouvel amoureux, l'ex-Premier ministre canadien, depuis le Japon où elle est en tournée.
07.12.2025, 22:1707.12.2025, 22:26

Justin Trudeau et Katy Perry ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux. L'ancien Premier ministre canadien et la chanteuse américaine avaient fait une première apparition publique il y a quelques semaines sur un tapis rouge parisien.

Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»

Dans une série de photos et vidéos postées sur son compte Instagram samedi, sous le commentaire «A Tokyo en tournée, et plus», l'interprète des hits I kissed a girl et California gurls s'est affichée dans la capitale japonaise avec Justin Trudeau, posant joue contre joue, en train de manger des sushis, et de dos côte à côte dans un musée.

Il faut zapper mais ils sont là les amoureux 👇🏼

Plus tôt dans la semaine, Justin Trudeau avait lui-même commenté une photo du duo posant aux côtés de l'ancien Premier ministre japonais Fumio Kishida et de sa femme, posté par le dirigeant nippon. Il avait écrit sur X:

«Katy et moi avons été ravis d'avoir l'occasion de nous asseoir à vos côtés»

L'ex-dirigeant politique âgé de 53 ans et la chanteuse de 41 ans avaient été remarqués main dans la main fin octobre sur le tapis rouge d'un cabaret parisien.

Justin Trudeau a quitté ses fonctions de Premier ministre en mars, après dix années passées à la tête du Canada. Lui et sa femme Sophie Grégoire, qui ont trois enfants, avaient annoncé leur séparation à l'été 2023. Katy Perry a elle partagé la vie de l'acteur britannique Orlando Bloom et ils sont les parents d'une fille.

L'ex de Trudeau brise le silence sur son couple avec Katy Perry

En avril, la popstar avait fait partie d'une escapade entièrement féminine dans l'espace à bord de la fusée Blue Origin du multimilliardaire Jeff Bezos. (ats/afp)

