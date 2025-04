Mylène Farmer à Cannes en 2021. Image: EPA

Cette star énigmatique chantera au Festival de Cannes

Mylène Farmer a été choisie pour la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes le mardi 13 mai.

La dernière fois qu'on l'a vu sur scène, c'était en 2023 et 2024 pour sa tournée Nevermore. Depuis, plus rien. En dehors de ses concerts monumentaux au stade de France, Mylene Farmer se fait terriblement discrète. Ce n'est pas le genre de chanteuse qui se vend dans toutes les émissions télé. Elle a créé un personnage énigmatique, consciemment ou non, qui fascine encore aujourd'hui, 40 ans après son premier hit.

Mylene Farmer, 63 ans, est de retour et créera l'événement à l'ouverture du Festival de Cannes le mardi 13 mai, selon Brut, partenaire de l’évènement qui a révélé l'info ce mercredi 23 avril.

Chaque année, un ou une artiste fait le show pour célébrer le cinéma de la Croisette. L'an passé, c'était Zaho de Sagazan et l'année d'avant, Chiara Mastroianni. Clairement, le Festival de Cannes a mis le paquet pour cette édition 2025.

On ne sait pas quelle forme prendra la prestation de Mylène Farmer et on ignore quelle chanson elle interprétera. Des détails évidemment gardés secrets pour l'effet de surprise.

Mylène Farmer a défilé en 2020 à la Fashion Week Haute Couture pour Jean-Paul Gaultier. Image: EPA

La star montera également les marches, puisqu'elle fait partie de la sélection officielle dans le film de Yann Gozlan, Dalloway. Elle incarne la voix d'une intelligence artificielle qui gère le quotidien de Clarissa, une romancière en panne d’inspiration, interprétée par Cécile de France. Un film qui en rappelle un autre: Her avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson. Le long-métrage aussi intrigant que Mylène Farmer sera présenté en «Séance de Minuit». Il s'agit de l'un des rendez-vous les plus attendus du Festival de Cannes, dédié à des films chocs, provocateurs ou spectaculaires. Ne cherchez pas, Dalloway n'a pas encore de bande-annonce et sa sortie est prévue pour le 17 septembre.

Et puis, le Festival de Cannes, Mylène Farmer le connaît bien puisqu'en 2021, elle a été membre du jury de sa 74e édition, aux côtés de Spike Lee, Maggie Gyllenhaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Tahar Rahim, Kleber Mendonça Filho et Song Kang-ho.

Mylene Farmer en ouverture d'un événement aussi mondialement scruté que le Festival de Cannes, ça évoque forcément une autre star francophone qui a touché la plante en juillet dernier: Céline Dion. La Québécoise avait chanté l'hymne à l'amour d'Edith Piaf en haut de la tour Eiffel lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Une prestation qui avait été proposée à Mylène Farmer et que celle-ci avait déclinée, car elle n’était «pas disponible», comme l’avait révélé dans un documentaire le directeur artistique des JO, Thomas Jolly.

