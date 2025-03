Charles III a dévoilé la «bande-son» de sa vie sur Apple Music ce lundi. getty/watson

Charles se reconvertit en DJ et voici sa playlist

Être roi d'Angleterre, c'est marrant un moment, mais Charles III est pétri de bien d'autres talents. Outre le jardinage et le ski alpin, le septuagénaire est également... DJ, à ses heures perdues. Le monarque vient de publier sa propre playlist ce lundi sur Apple Music. De Kylie Minogue à Raye, voici ce qu'il écoute sous la douche.

Plus de «Divertissement»

Le teasing avait commencé juste avant le week-end, avec un premier tweet alléchant publié sur le compte de la famille royale britannique. «Coming soon»... Alors quoi? Un énième patronage? Un évènement caritatif? La visite d'une clinique pour chiens à trois pattes? Un voyage d'Etat dans les Caraïbes? Eh bien, pas du tout!

C'est avec la bande-annonce d'une playlist sur Apple Music que Charles a débarqué jeudi dernier, à la surprise générale. «C'est donc ce que je voulais particulièrement partager: des chansons qui m'ont apporté de la joie», lance DJ Charles dans la vidéo de lancement du projet, en partenariat avec la plateforme musicale. «Tout au long de ma vie, la musique a beaucoup compté pour moi.»

«Elle a cette remarquable capacité de faire remonter des souvenirs heureux des plus profonds recoins de notre mémoire, de nous réconforter dans les moments de tristesse et de nous emmener dans des lieux lointains» Charles III, dans sa bande-annonce

L'art du teasing... Vidéo: watson

Enregistrée pour marquer la Journée du Commonwealth ce lundi, cette playlist intitulée «The King's Music Room» se veut le reflet des intérêts musicaux (très divers) de Charles III tout au long de sa vie - des crooners des années 30 aux stars de l'Afrobeat, en passant par des artistes britanniques nettement plus contemporains. Des morceaux qui renvoient à de «nombreux styles et à de multiples cultures».

La playlist s'accompagne de commentaires de Sa Majesté en personne. Par exemple, il justifie avoir inclus «l'incomparable Beyoncé», même si les Etats-Unis ne sont pas membres du Commonwealth, en hommage à sa performance de 2003 pour son association caritative, Prince's Trust. «Voici l'une des plus fidèles supportrices du Trust!», annonce Charles III, qui l'a rencontrée lors d'une réception en 2003, où il lui aurait dit que ses deux fils avaient ses albums.

Ou, à propos de la chanson de Kylie Minogue:

«La chanson s’appelle The Loco-Motion, et c’est une musique pour danser. Cette énergie contagieuse fait qu’il est incroyablement difficile de rester assis tranquillement! Il y a un sentiment irrésistiblement joyeux dans cette chanson…» Charles III, à propos de la chanson de Kylie Minogue, The Loco-Motion

La chanson la plus ancienne proposée est The Very Thought of You, d’Al Bowlly, une chanson que sa «grand-mère bien-aimée» avait l’habitude d'écouter, explique-t-il notamment.

Mais sans plus attendre, voici la très attendue «bande-son de la vie» du roi Charles III. Enjoy.

Pour conclure, le roi glisse aux auditeurs: «J'espère que vous avez apprécié ces quelques chansons que j'ai eu le temps de partager avec vous. Peut-être avez-vous entendu certaines de vos morceaux préférés – et peut-être avez-vous découvert quelque chose de nouveau et d’intéressant dans la tapisserie merveilleusement diversifiée qui constitue le Commonwealth moderne, avec son riche ensemble de cultures qu’il continue de partager avec les peuples du monde entier.»

Alors, convaincu?

Charles III doit-il envisager une reconversion? Oui, il est tant que ce vieux crabe lâche la Couronne pour devenir DJ Carlito. Non, je le préfère en souverain. Cette playlist est morne comme la météo britannique. J'adore! Il peut clairement faire les deux en mêmes temps. Longue vie au DJ Charles III! Voter

(«The King's Music Room» est disponible dans le monde entier sur Apple Music.)