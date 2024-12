Charles III brise une tradition

Filmé dans la petite chapelle Fitzrovia, dans le centre de Londres, le message à la nation de Charles III est profondément personnel cette année. Getty Images Europe

Sa Majesté a choisi un lieu peu commun pour son traditionnel «message à la nation», diffusé le jour de Noël sur les chaînes britanniques BBC One, ITV et Sky News.

C'est la première fois depuis quatorze ans que ce n'était pas arrivé. Pour apporter à la tradition ancestrale du message à la nation une touche «plus fraîche» et «plus moderne», Charles III a enregistré son message loin des domaines royaux habituels. C'est-à-dire dans la chapelle Fitzrovia, un ancien hospice situé au coeur de Londres.

Un choix logique, somme toute, pour un roi passionné par la théologie et les religions, et qui s'est vu diagnostiqué un cancer en mars. L'occasion également de souligner une année extraordinaire pour la famille royale britannique, rythmée par les problèmes de santé et de logistique.

Le discours de Charles s'est donc naturellement concentré sur le travail «extraordinaire» des professionnels de la santé et sur la «valeur de la communauté».

Le monarque n'a pas manqué de souligner subtilement le soutien médical qu'il avait reçu «personnellement» cette année, ainsi que «d'autres membres de sa famille» - la princesse Kate, pour ne pas la citer. «D'un point de vue personnel, je remercie tout particulièrement et sincèrement les médecins et les infirmières altruistes qui, cette année, m'ont soutenu, ainsi que d'autres membres de ma famille, à travers les incertitudes et les angoisses liées à la maladie, et qui nous ont apporté la force, les soins et le réconfort dont nous avions besoin», a-t-il exprimé.

Mais le discours ne tournait évidemment pas qu'autour de la personne de Sa Majesté. Il a également évoqué profité de ce discours pour exprimer sa «profonde fierté» face à la mobilisation nationale après les émeutes et l’agression au couteau de trois petites filles à Southport, cet été.

«Nous traversons tous une forme de souffrance à un moment donné de notre vie, qu’elle soit mentale ou physique» Charles III

«La mesure dans laquelle nous nous aidons les uns les autres - et nous nous soutenons les uns les autres, que nous soyons croyants ou non - est une mesure de notre civilisation en tant que nations, a-t-il poursuivi. C'est ce qui m'impressionne continuellement lorsque ma famille et moi rencontrons et écoutons ceux qui consacrent leur vie à aider les autres.»

Selon le Telegraph, c'est Charles lui-même qui a décidé de rompre avec la tradition en filmant le message dans un lieu extérieur, plutôt qu'au palais de Buckingham ou au château de Windsor. Le roi, qui n’avait jamais mis les pieds dans cette église auparavant, a été «absolument enchanté» par sa taille, sa «beauté étonnante » et sa riche histoire, précise encore le quotidien britannique.

Le roi a choisi un lieu inhabituel pour le message à la nation, marquant une rupture avec la tradition. capture d'écran:

Le grand-père du roi, George VI, a posé la première pierre de l'hôpital lors de sa reconstruction, en 1928. Devenu un lieu de rencontre pour des groupes de toutes confessions, l'église est utilisée comme espace pour des expositions et d'autres événements.

«C'est une chapelle non confessionnelle, ce qui est évidemment un objectif clé» Une source royale, au Telegraph

«Même s’il s’agit d’un discours de Noël, Sa Majesté aime tendre la main à ceux qui sont de toutes confessions et à ceux qui n’en ont aucune», précise ladite source.

La regrettée reine Elizabeth, de son côté, avait pour habitude de tourner ce message au château de Windsor, au palais de Buckingham ou sur le domaine Sandringham. En 2010, elle avait commis une petite «entorse» à la règle (établie depuis les années 50, précisons) en filmant le message depuis le palais de Hampton Court.