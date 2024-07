L'immense Alfonso Cuarón sera présent à Locarno

On a vu le dernier film avec Emma Stone et il est très étrange

Alfonso Cuarón, 62 ans, a notamment réalisé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (2004), Gravity (2013), récompensé par sept Oscars, et Roma (2018).

On sait quels véhicules seront les plus flashés par ce nouveau radar en Suisse

Eminem a oublié la formule magique

Dans son douzième album The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce), le grand rappeur de Détroit brandit son alter ego «The Slim Shady» pour combattre tout ce qui se range sous le label «woke». Au risque de se perdre.

Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers III, est le rappeur le plus populaire de l'histoire. L'homme, qui a grandi pauvre, sans racines et victime de harcèlement dans un milieu brisé avec une mère toxicomane et, selon ses dires, violente, a vendu quelque 220 millions de disques. Il a reçu quinze Grammys et, en 2022, le plutôt conservateur «Rock and Roll Hall of Fame» l'a même admis dans ses rangs. Le rappeur est surtout apprécié par des personnes qui n'aiment pas vraiment écouter du rap.