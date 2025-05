21 escaliers de la mort

Des escaliers qui mettront vos chevilles à rude épreuve, mais aussi votre vie.

Bienvenue sur Internet. Là où tout existe. Vous y trouverez des fils de discussion Reddit, des TikTok, des chaînes YouTube ou des flux Insta sur tous les sujets imaginables. Et même des groupes Facebook qui parlent d'escaliers dangereux. «Bienvenue dans l'Escalier de la Mort – où la montée est dangereuse et la descente mortelle. «Soyez prudents, mes amis», peut-on lire sur ce groupe.

Sans plus attendre, la collection de photos d’escaliers les plus dangereux de la Terre.

«Dans une auberge de jeunesse à Bucarest... heureusement, j'ai dû monter les escaliers après un jeu d'alcool, et pas les descendre. Je suis un survivant.»

Vous avez des enfants? Ne venez pas ici.

«Salutations d’Aarhus, Danemark»

«Qui sait quelles horreurs se cachent derrière tout ça et qu'est-ce qui nécessite des dispositifs de sécurité aussi impénétrables?»

Pourquoi?

«C'est dans notre salle d'escalade. Ils s'attendent probablement à ce que vous puissiez grimper jusque-là»

«Hôpital de Prague, entrée de la clinique pour enfants. Tout simplement magnifique.»

«Repéré dans la nature lors d'une exploration de Torrey Pines»

«Jamsil Arena, Séoul, Corée du Sud. Qui aime ça?»

«Sur l'île de Portland dans le Dorset, au Royaume-Uni, c'est bien pour mon chien, mais...»

«Les escaliers de l'hôtel de ma copine à Paris. Le résultat actuel est de 2 expériences de mort imminente, mais il lui reste encore 5 jours à vivre!»

«Voici une propriété en location que nous avons visitée»

«Je tomberais à 100% vers ma mort»

«J'ai rendu visite à un client et il m'a montré l'escalier d'accès à la pièce où nous devions trimballer une machine de 170 kg»

«Les escaliers eux-mêmes ne seraient pas si compliqués, mais...»

«Rotterdam dit: «Tu te sens chanceux dans la vie?»

«Au musée vaudou de Bloody Mary à La Nouvelle-Orléans. Peut-être qu'ils veulent nous garder là-bas»

«J'ai lu un livre qui mentionnait Mammoth Cave dans le Kentucky. J'ai cherché sur Google et je me suis dit: NOPE! Je ne lui rendrai pas visite.

«Cet escalier est chez moi. Il mène à mon studio de musique. Mes amis et moi y buvons parfois quelques bières. Nous nous sommes toujours demandé qui mourrait en premier. Il s'est avéré que c'était moi: 8 points de suture au genou, 4 à la tête.🫠»

«Pendle Hill dans le Lancashire en Grande-Bretagne. Les locaux sautent simplement les marches et dévalent la pente très raide comme des chèvres de montagne»

«J'ai récemment emménagé dans un appartement et je me demandais pourquoi mon fils et moi trébuchions si souvent dans les escaliers... alors j'ai sorti la règle»

Bonus

Cette photo n'est pas issue du blog «Death Stairs» mais elle irait parfaitement: je ne me souviens plus de quel club il s'agissait (en France, je crois...), mais c'est certainement l'entrée de scène la plus dangereuse que je connaisse.

