Le Prince Adam (Nicholas Galitzine), ou Musclor pour les intimes, a le droit à une adaptation qui assume son kitsch. Image: MGM Amazon

Le héros en slip (et ultra-kitsch) de notre enfance débarque sur Prime

Les quadragénaires vont retomber en enfance avec cette nouvelle adaptation des Maîtres de l’Univers, disponible sur Prime Video dès le mercredi 22 juillet. Un hommage réussi à ces jouets emblématiques des années 1980.

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Si vous êtes un enfant des années 1980, vous êtes probablement resté devant le seul écran de la maison à regarder la série animée Les Maîtres de l'univers, avec son héros aux muscles saillants et au slip bien fourni: Musclor.

Ce héros aux cheveux blonds n'était autre que le Prince d'Eternia, qui n'avait qu'à lever son épée vers le ciel en criant «Par le pouvoir du crâne ancestral» pour se transformer en l'homme le plus fort de l'univers afin d'affronter, avec ses compagnons, sa némésis Skeletor et ses sbires.

Ce dessin animé n’a pas été créé, comme tous ceux de cette époque, pour enseigner aux jeunes têtes blondes des valeurs de justice sous un écrin de virilité, mais avant tout pour vendre des jouets par palettes. C’est donc à Mattel, le fabricant de Barbie, que les milléniaux doivent une partie de leur enfance.

Musclor (ou He-Man en VO), le jouet qui donnait envie de se mettre à la muscu en portant un slip en fourrure et un harnais en fer.

Et pour les autres, nés plus tard, Les Maîtres de l’Univers représentent aussi l’une des premières vidéos virales de l’ère du Web 2.0 avec une reprise légendaire de What's Up? du groupe 4 Non Blondes.



Mattel, le géant du jouet, a depuis quelques années fondé sa division Mattel Films afin de porter sur petit et grand écran les licences de son catalogue. On leur doit le fameux film Barbie de Greta Gerwig, qui a rencontré un succès colossal, ainsi que cette adaptation des Maîtres de l’Univers, dont le succès est aux antipodes de celui de la célèbre poupée. Il faut dire que cette licence autrefois iconique est passablement tombée dans l’oubli, et qu’elle ne parle plus qu’à quelques irréductibles geeks, désormais quadragénaires.

Un flop pourtant très fun

Avec un budget de production estimé entre 170 et 200 millions de dollars, le film n’a récolté qu’environ 113 millions de dollars de recettes mondiales lors de sa sortie au cinéma en juin dernier. Un flop qui a forcé le studio MGM, propriété d’Amazon, à sortir le film un mois plus tard sur la plateforme Prime Video.

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Il s'agit de la seconde adaptation en prise de vue réelle de la franchise après le film de 1987 dans lequel Musclor était incarné par Dolph Lundgren (Rocky IV) et où l'on pouvait voir une très jeune Courteney Cox (Friends), dont c'était l'un des premiers rôles. Une version très premier degré dont le remake prend un contrepied, puisque cette version de 2026 est une comédie qui assume le kitsch et en rigole. Dolph Lundgren viendra même y faire un amusant caméo.

Les Maîtres de l'Univers est disponible sur Prime depuis le 22 juillet. Image: MGM Amazon

Le film raconte comment, 15 ans après avoir été séparé d'Eternia et envoyé dans notre monde, le Prince Adam (Nicholas Galitzine) revient sur sa planète natale grâce à l'Épée du Pouvoir. Il découvre un monde en ruine sous la coupe du maléfique Skeletor (Jared Leto).

La bande-annonce: Vidéo: extern / rest

L’univers d’Eternia, c’est un vaste fourre-tout où la fantasy côtoie la science-fiction. On y trouve des monstres, des animaux qui parlent, des sorcières et des barbares en slip, mais aussi des vaisseaux spatiaux, des flingues et des robots.

Eh oui, il fallait bien manger à tous les râteliers pour vendre un maximum de figurines. Et ce genre d'univers ne peut fonctionner à l'écran qu'avec suffisamment de recul, pour offrir un spectacle qui arrive à respecter l'œuvre originale sans tomber dans une parodie.

Pour cela, le réalisateur Travis Knight, qui avait déjà œuvré pour une marque de jouets en réalisant le pas trop mauvais Bumblebee en 2018, a réussi son pari. Le film est un véritable grand-huit, offrant du grand spectacle et des scènes héroïques, ponctuées d’un humour qui n'en fait jamais trop.

Le cinéaste est avant tout issu de l’animation, on lui doit notamment Kubo et l’Armure magique, Coraline et ParaNorman. Une expérience venue d'ailleurs dont il a su tirer profit pour aborder son long-métrage avec la même sincérité que lorsqu’il s’agit de rendre crédibles des marionnettes. Le rythme du film, tout comme son ton, a été pensé comme pour un blockbuster d’animation, et aligne bravoure et humour dans un joyeux bordel qui, aussi étonnant que cela puisse paraître, fonctionne.

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Vraiment, c'est pas si nul

Pour que l’illusion fonctionne, il faut un casting qui y croit un minimum, à commencer par son interprète principal. Nicholas Galitzine, inconnu au bataillon (sauf peut-être des amateurs de comédies romantiques), incarne Musclor avec un mélange de charisme et de naïveté qui prête à sourire.

On retrouve également Idris Elba (The Wire) dans le rôle de Duncan, son maître d’armes, caricature assumée du mâle alpha, tandis que Jared Leto (Dallas Buyers Club) prête son timbre à Skeletor dans un numéro de cabotinage qui laisse sans voix.

Skeletor (Jared Leto) est une véritable diva.

La bande originale, qui mêle thèmes épiques, sonorités disco et morceaux cultes de l’époque signés The Cure, Queen ou encore 4 Non Blondes, n’est pas en reste. Elle contribue pleinement au plaisir que procure le visionnage.

Si le film a été injustement boudé au cinéma, on ne peut que lui souhaiter une seconde vie sur la plateforme. Car le long-métrage des Maîtres de l’Univers a bel et bien l’étoffe d’un blockbuster estival, capable de divertir sans se prendre au sérieux… pour peu que vous soyez prêt à suivre un héros en slip dans le kitsch des années 1980.

«Les Maîtres de l’Univers» est disponible sur la plateforme Prime d'Amazon depuis le 22 juillet. Durée: 2h 12m.