Un chant de Noël: Johnny Depp est méconnaissable dans son rôle

Johnny Depp est méconnaissable dans son rôle d&#039;Ebenezer Scrooge, dans le film Un chant de Noël.
Saurez-vous reconnaître ce célèbre acteur et as de la transformation?

Cette sommité d'Hollywood est méconnaissable

Pour son retour sur grand écran après s'être tenu à distance des projecteurs quelques années, le roi de la transformation physique, Johnny Depp, fait honneur à sa réputation.
03.02.2026, 17:0003.02.2026, 17:00

Et c'est peu dire que l'acteur de 62 ans est méconnaissable dans son nouveau rôle. C'est bien simple: pour son premier grand film hollywoodien depuis Waiting for the Barbarians, en 2019, et Les Animaux fantastiques: Les Crimes de Grindelwald, en 2018, Johnny Depp a carrément pris 40 ans dans les gencives.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 11: Johnny Depp attends the Closing Night red carpet at the Red Sea International Film Festival 2025 on December 11, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Daniele Ven ...
Johnny Depp s'est tenu à relative distance d'Hollywood depuis 2022. Getty Images Europe

Des photographies prises il y a quelques jours à Londres montrent l'Américain sur une scène du tournage d'Un chant de Noël, adaptation d'un conte de Charles Dickens de 1843. Maquillé, doté de prothèses et de longs favoris gris, Johnny Depp campe le rôle d'Ebenezer Scrooge, un vieux rapace acariâtre qui tient Noël en sainte horreur.

Johnny Depp a fait sensation en compagnie d'Andrea Riseborough, qui joue le rôle du fantôme qui tourmente Ebenezer Scrooge. L'actrice de 44 ans s'est également métamorphosée, entièrement recouverte de maquillage blanc, affublée de lentilles de contact blanches et d'une longue robe fluide de la même teinte fantomatique.

Le duo a tourné des scènes en costume face à face le 28 janvier, à londres.
Le duo a tourné des scènes en costume face à face le 28 janvier, à londres.
Johnny Depp incarne un vieil avare grincheux, pendant que sa partenaire interprète le rôle du Fantôme des Noëls passés.
Johnny Depp incarne un vieil avare grincheux, pendant que sa partenaire interprète le rôle du Fantôme des Noëls passés.

Outre Johnny Depp et Andrea Riseborough, le casting de cette version plus sombre et plus gothique du célèbre conte de Charles Dickens comprendra Tramell Tillman, Sam Claflin, Ian McKellen ou encore Rupert Grint, qui incarnait Ron Weasley dans la saga Harry Potter. Réalisé par Ti West, ce film sortira le 13 novembre 2026, selon Page Six. Juste à temps pour la saison des fêtes.

L'actrice Catherine O'Hara est décédée

Un retour remarqué et un projet d'envergure pour Johnny Depp, qui s'était fait discret après son procès en diffamation contre son ex-femme, Amber Heard. Leur procès, retransmis à la télévision et d'une durée de six semaines, s'est conclu en juin 2022 par une victoire de l'acteur. Les anciens conjoints sont toutefois parvenu à un accord à l'amiable.

(mbr)

