Blake Lively et Justin Baldoni sont en guerre depuis des mois. Image: AP

Blake Lively et Justin Baldoni vont avoir le droit à un docu-série

Le procès n'aura lieu qu'en 2026 et, pourtant, le conflit qui oppose les deux acteurs sera déjà au centre d'une série documentaire produite par Warner Bros et dont la sortie est prévue cet été.

Plus de «Divertissement»

De nos jours, quand il y a un scandale concernant des stars, il n'est pas rare de voir un documentaire ou une série documentaire sortir sur le sujet quelques mois plus tard. On a vu que c'était le cas avec l'affaire Diddy. Désormais, c'est au tour de Blake Lively et Justin Baldoni d'être au centre d'une production.

Elle est signée Warner Bros Discovery Royaume-Uni et Irlande et elle s'intitule: Baldoni vs Lively: A Hollywood Feud (en français: Une querelle hollywoodienne). Pas d'image pour le moment. Selon Variety, cette série documentaire sera dévoilée en juin. Elle promet de revenir sur les étapes de ce conflit qui oppose les deux stars de Jamais Plus.

Et des étapes, il y en a un paquet. Depuis la sortie du film en août 2024, il ne s'est pas passé une semaine sans que des révélations d'un côté et de l'autre aient été faites. Le public a suivi cette bataille médiatique comme un feuilleton hollywoodien, de quoi rappeler le procès qui opposait Johnny Depp à Amber Heard.

Pour rappel, Blake Lively accuse Justin Baldoni de harcèlement sexuellement sur le tournage. Dans sa plainte déposée le 22 décembre, l'actrice affirme que l'acteur et réalisateur du film a tenté plusieurs baisers insistants qui n'étaient pas dans le script. Selon ses dires, il serait aussi entré dans sa caravane alors qu'elle était en train d'allaiter son bébé. Blake Lively y explique également son inquiétude pour d'autres femmes sur le plateau, dénonçant un environnement «toxique» et «le harcèlement sexuel répété et d'autres comportements inappropriés.

Blake Lively accuse également Justin Baldoni d'avoir orchestré une campagne de dénigrement sur internet en embauchant une agence de communication au moment de la sortie du film.

De son côté, Justin Baldoni nie en bloc ces accusations par l'intermédiaire de son avocat et n'a pas hésité à dévoiler aux médias les coulisses du tournage, dont une scène de plusieurs minutes où l'on voit les deux acteurs très complices, une façon de prouver son innocence.

Justin Baldoni a également porté plainte contre Blake Lively et son mari, Ryan Reynolds, ainsi que leur attaché de presse. Il les accuse d'extorsion, de harcèlement moral, de diffamation et d'atteinte à la vie privée. Les choses vont très loin, car Justin Baldoni affirme que le mari de Blake Lively l'aurait publiquement ridiculisé en intégrant des moqueries à son encontre dans les dialogues du dernier Deadpool & Wolverine.

Certains médias ont également pris parti. Il y a d'abord une enquête du New York Times qui discrédite le comportement de Justin Baldoni avec la publication de certains SMS. Justin Baldoni a d'ailleurs porté plainte contre le journal qu'il accuse d'avoir enfreint les «pratiques et l'éthique journalistiques.» Selon lui, le journal aurait utilisé des «messages trafiqués et manipulés tout en omettant volontairement des messages qui contredisaient le récit choisi.»

Et puis, il y a cet étrange reportage du Hollywood Reporter qui justifie les agissements de l'acteur et réalisateur par sa foi. Ce dernier est adepte de la religion bahaïe, une croyance monothéiste née au XIXe siècle en Iran qui prône l'égalité homme-femme et qui encourage à adopter une attitude positive pour régler les conflits. Blake Lively a vivement critiqué cet article qui, pour elle, veut «faire passer du harcèlement sexuel» pour une simple «incompréhension culturelle.»

Ça, ce sont les faits. Dans la réalité, l'image de Blake Lively est violemment écorchée. De nombreuses interviews de l'actrice ont refait surface ces derniers mois et elles ne la montrent pas sous son meilleur jour. Qu'elle ait raison ou tort concernant Justin Baldoni, la sympathie du public, elle ne l'a pas. Dernière révélation en date: elle a raconté dans une interview déterrée par Page Six qu'elle a eu l'idée d'attraper les parties génitales de sa co-star Henry Golding dans le film A Simple Favor, ce qui n'arrange en rien son cas.

Bref, un sacré bordel qui risque de donner lieu à une bataille judiciaire aussi médiatique que celle de Johnny Depp et Amber Heard. Le procès a été fixé à mars 2026.

Les films emblématiques de Val Kilmer Vidéo: watson