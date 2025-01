Lively-Baldoni: une vidéo jette de l'huile sur le feu

Une séquence du tournage de Jamais Plus a été dévoilée par Justin Baldoni. Censée défendre son point de vue, elle vient également envenimer la situation entre l'acteur et Blake Lively.

Jamais plus les noms de Blake Lively et de Justin Baldoni ne seront dissociés. Les co-stars à l'affiche du long métrage It Ends with Us (Jamais Plus, en français) continuent de se faire la guerre. Pour rappel, fin décembre, Blake Lively a porté plainte pour agression sexuelle contre Justin Baldoni qui est également le réalisateur et le producteur du film. Des accusations qu'il nie en bloc. Il a lui-même porté plainte pour diffamation.

Depuis, il y a des déclarations, des morceaux de conversations WhatsApp dévoilés, des mails partagés avec la presse people... Bref, la guerre est déclarée. Blake Lively l'accuse également d'avoir lancé une campagne de dénigrement contre elle pour minimiser ses accusations.

Ce mardi 21 janvier, Justin Baldoni a lancé un énième pavé dans la marre. Il a dévoilé, par l'intermédiaire des médias, une vidéo du tournage datant du 23 mai 2023, censée le disculper. Pendant une dizaine de minutes, on le voit avec Blake Lively en train de danser, de se murmurer des choses, de se sourire. Justin Baldoni qui incarne Ryle Kincaid tente d'embrasser sa partenaire à plusieurs reprises. Mais Blake Lively évite ses bisous en tournant la tête et en lui faisant comprendre que ce serait plus romantique s'ils se parlaient.

La séquence est à voir ici:

S'ensuit un moment gênant où l'acteur essaie de désamorcer la situation en disant:

«Je sais que toi et Ryan vous vous parlez tout le temps» Justin Baldoni fait référence au mari de Blake Lively, l'acteur Ryan Gosling.

«Oh mon Dieu, on ne la ferme jamais»

«Emily et moi avons ces moments où...» Justin Baldoni est marié avec Emily Baldoni.

«... vous vous regardez juste»

«Clairement on l'a déjà fait pendant 5 minutes... Tu trouverais ça terrifiant» Puis «ahaha!» gêné de Blake Lively.

«Oui, je me dirais: oh non, un sociopathe»

«Et le temps s'arrête»

«Non, nous (Ryan Gosling et elle), on est là: il n'y a pas assez de temps pour parler dans la journée»

Plus la conversation avance, plus Justin Baldoni semble marcher sur des œufs:

«Vous êtes un couple chou»

«Non, c'est plus que chou»

Dans cette vidéo, on les entend aussi plaisanter sur la longueur du nez de Justin Baldoni ou l'autobronzant de Blake Lively, un moment de complicité censé prouver que tout s'est fait avec l'accord de l'actrice. Mais cette tentative de baiser ne figurait pas dans le script, selon les avocats de l'actrice. Ils ont répondu dans le média Deadline:

«Chaque image diffusée corrobore (ses propos). La vidéo montre M. Baldoni se penchant à plusieurs reprises vers Mme Lively, essayant de l’embrasser, lui embrassant le front, frottant son visage et sa bouche contre son cou, effleurant ses lèvres avec son pouce, la caressant, lui disant à quel point elle sent bon. »

Ils ajoutent:

«Chaque instant a été improvisé par M. Baldoni sans discussion ni consentement préalable, et sans la présence d’un coordonnateur d’intimité. (...) La vidéo montre Mme Lively s’éloigner et demandant à plusieurs reprises aux personnages de simplement parler. Toute femme qui a été touchée de manière inappropriée sur le lieu de travail reconnaîtra le malaise de Mme Lively»

Cette vidéo a pour but de faire pencher l'opinion publique du côté de Justin Baldoni. Et ça marche, à en lire les commentaires sur les réseaux sociaux: certains plaignent l'acteur d'avoir dû jouer avec Blake Lively, d'autres critiquent l'actrice de s'être moquée du nez de l'acteur. D'autres encore font remarquer que Justin Baldoni reste professionnel jusqu'au bout. Justin Baldoni a gagné cette bataille.

