Ridley Scott fait une grande annonce juste avant la sortie de Gladiator 2

Alors que Gladiator 2 sort le 13 novembre au cinéma, le réalisateur est déjà en train de travailler sur un nouveau volet de la saga. Voici ce que l'on sait.

La suite de Gladiator n'est même pas encore sortie que son réalisateur planche sur le troisième volet. Dans une interview pour Total Magazine, Ridley Scott a affirmé:

«J'ai déjà huit pages, j'ai le début d'une très bonne ébauche»

Une nouvelle qui confirme ce qu'il avait confié fin septembre au magazine Première quand il disait qu'il réfléchissait à l'idée: «J'ai allumé la mèche».

La fin de Gladiator 2 évoque celle du Parrain, avec Michael Corleone qui se retrouve à une place qu’il ne convoitait pas et qui se demande: "Maintenant, Père, qu’est-ce que je fais?" Donc, le prochain [film] parlera d’un homme qui ne veut pas être là où il se trouve» Ridley Scott

Il aura fallu plus de 20 ans au cinéaste britannique pour réaliser Gladiator 2. A 85 ans, Ridley Scott n'a plus vraiment le luxe d'attendre deux décennies de plus. Le troisième volet est donc dans le pipeline.

Gladiator 2, qui sortira au cinéma le 13 novembre en Suisse, raconte l'histoire de Lucius que l'on avait vu enfant dans le premier film. Il est le fils de Lucilla et neveu de Commode (Joaquin Phoenix). Il est incarné par Paul Mescal, connu pour son rôle dans la mini-série Normal People et nommé en 2023 à l'Oscar du meilleur acteur pour Aftersun. On retrouvera également Pedro Pascal, le daddy de Hollywood, qui joue Acacius, un général romain déchu.

Denzel Washington rejoint le casting en interprétant Dracinus, un marchand fortuné dirigeant une écurie de gladiateurs. Parmi les autres personnages clés, on retrouve le duo d’empereurs cruels, Caracalla joué par Fred Hechinger et Geta, joué par Joseph Quinn, star de la série Stranger Things.

