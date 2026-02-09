Brad Pitt est de retour en 2026 dans le rôle du cascadeur icônique Cliff Booth, sept ans après Once Upon a Time… in Hollywood. Image: Andrew Cooper/Everett Collection

Brad Pitt retrouve Quentin Tarantino pour la suite de ce film culte

Netflix dévoile les premières images de The Adventures of Cliff Booth, la suite de Once Upon a Time… in Hollywood. Le long-métrage est réalisé par David Fincher et écrit par Quentin Tarantino.

Plus de «Divertissement»

Le Super Bowl aura ravi les fans de football américain et du chanteur Bad Bunny, mais aussi les cinéphiles amateurs de Quentin Tarantino. Netflix a profité de l’événement pour dévoiler les premières images de The Adventures of Cliff Booth, la suite du film culte et oscarisé Once Upon a Time… in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino et sorti en 2019.

Retour sur la prestation de Bad Bunny Il y avait une invitée surprise pendant le show de Bad Bunny

Le réalisateur de Pulp Fiction ne sera pas derrière la caméra de cette suite dont il a signé le scénario, laissant les manettes à un autre réalisateur tout autant estimé en la personne de David Fincher. Celui-ci retrouve Brad Pitt presque une décennie après L'Étrange Histoire de Benjamin Button (2008). Il s'agit de leur quatrième collaboration, les deux hommes ayant également travaillé ensemble sur Seven (1995) et Fight Club (1999).

Vidéo: watson

Pour cette suite produite par Netflix, on retrouve évidemment Brad Pitt dans le rôle de Cliff Booth, le doubleur cascade de Rick Dalton, interprété par Leonardo DiCaprio dans le film de 2019. Ce teaser ne dévoile rien de l’intrigue et laisse seulement entrevoir la tonalité du film, à l’image de son personnage: irrévérencieuse, au vu du nombre de «f-word» qui y sont prononcés. Ce teaser, à l’image décrépie et à la pellicule volontairement marquée à plusieurs reprises en guise de censure, rappelle l’esthétique pulp des films d’exploitation, chère à Quentin Tarantino.

Dès les premières images, Cliff Booth, sous les traits de Brad Pitt, est bien là. Il nous est présenté à travers une question qui lui est posée par un personnage féminin: «Vous avez aidé Rick à maîtriser ces intrus hippies?».

On peut aisément deviner que le film se déroule là où Once Upon a Time… in Hollywood s’est arrêté, en 1969. On le voit notamment répondre à cette question avec des petits pois surgelés sur la cuisse, à l’endroit même où il avait été poignardé par les adeptes de la famille Manson dans le dernier acte du film précédent.

Le film semble se poursuivre dans les années 1970, au vu des nombreuses références présentes dans ce teaser. Celui-ci contient d’ailleurs un easter egg bien connu des fans de Tarantino: on peut y voir Cliff garer sa Pontiac GTO devant un Big Kahuna Burger, une chaîne de fast-food hawaïenne fictive devenue culte depuis son apparition dans Pulp Fiction et régulièrement citée dans d’autres films du réalisateur.

Quant à la date de sortie, c'est encore le flou total. Espérons toutefois que les aventures de Cliff Booth ne traînent pas trop: l’idée de voir David Fincher s'emparer de l'univers de Quentin Tarantino est, il faut l'avouer, terriblement intrigante.