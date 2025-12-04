Voici les «10 meilleurs films du XXIe siècle» selon Tarantino
Quentin Tarantino, l'homme de dix films, cultes pour la plupart, a discuté cinéma avec l'écrivain Bet Easton Ellis qui l'a invité dans son propre podcast. Le réalisateur de Pulp Fiction (1994) et Once Upon a Time… in Hollywood (2019) a dévoilé ses dix films préférés de ce début du 21ème siècle avec pour seule contrainte de n'avoir qu'un film par réalisateur.
En tête de liste, la couronne revient à à La Chute du faucon noir (2001) de Ridley Scott dont il qualifie la réalisation «d'extroardinaire».
En seconde position, c'est Toy Story 3 (2010) de Lee Unkricht qu'il considère comme «presque parfait». Il confesse au micro de Brest Easton Ellis que les cinq dernières minutes du film lui ont «déchiré le cœur» et que, s’il essaie ne serait-ce que de décrire la fin, il se mettrait «à pleurer et s'étrangler».
En troisième position, on trouve Lost in Translation (2003) de Sofia Coppola, suivi de Dunkerque (2027) de Christopher Nolan, dont il révèle également ne pas avoir apprécié le film lors de son premier visionnage. There Will Be Blood (2007) de Paul Thomas Anderson vient compléter son Top 5, et Quentin Tarantino n’hésite pas à envoyer un énorme tacle à l’un de ses interprètes, l’acteur Paul Dano, qui partage l’affiche avec Daniel Day-Lewis:
La seconde moitié de sa liste se compose de Zodiac (2007) de David Fincher et Unstoppable (2010), dernier long-métrage de son grand ami Tony Scott, le frère de Ridley, qui s'est ôté la vie en 2012. Les trois derniers sont Mad Max: Fury Road (2015) de George Miller, Shaun of the Dead (2004) d'Edgar Wright et Minuit à Paris (2011) de Woody Allen.
On récapitule:
- La Chute du faucon noir (2001) de Ridley Scott
- Toy Story 3 (2010) de Lee Unkricht
- Lost in Translation (2003) de Sofia Coppola
- Dunkerque (2027) de Christopher Nolan
- There Will Be Blood (2007) de Paul Thomas Anderson
- Zodiac (2007) de David Fincher
- Unstoppable (2010) de Tony Scott
- Mad Max: Fury Road (2015) de George Miller
- Shaun of the Dead (2004) d'Edgar Wright
- Minuit à Paris (2011) de Woody Allen
Si vous voulez approfondir les goûts de Quentin Tarantino et que vous êtes anglophone, il dévoilait la semaine passée la première partie de son classement des 20 meilleurs films du XXIe siècle dans le premier épisode du podcast que Bret Easton Ellis lui consacrait.