Voici les 10 films du siècle selon Quentin Tarantino

Quels sont les chefs-d&#039;œuvre du XXIe siècle pour Quentin Tarantino? La liste va vous étonner.
Quels sont les chefs-d'œuvre du XXIe siècle pour Quentin Tarantino? La liste va vous étonner.Image: watson

Voici les «10 meilleurs films du XXIe siècle» selon Tarantino

Dans le podcast du romancier Bret Easton Ellis, le célèbre réalisateur Quentin Tarantino a listé les films qu'il considère comme les meilleurs de cette génération.
04.12.2025, 14:5804.12.2025, 14:58
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Quentin Tarantino, l'homme de dix films, cultes pour la plupart, a discuté cinéma avec l'écrivain Bet Easton Ellis qui l'a invité dans son propre podcast. Le réalisateur de Pulp Fiction (1994) et Once Upon a Time… in Hollywood (2019) a dévoilé ses dix films préférés de ce début du 21ème siècle avec pour seule contrainte de n'avoir qu'un film par réalisateur.

Deux réalisateurs de légende préparent un film pour Netflix

En tête de liste, la couronne revient à à La Chute du faucon noir (2001) de Ridley Scott dont il qualifie la réalisation «d'extroardinaire».

«Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il s'agit du seul film qui s'inscrit pleinement dans la lignée d'Apocalypse Now, tant au niveau de l'intention, des effets visuels que de l'atmosphère, et je pense qu'il y parvient. Il maintient son intensité pendant 2 heures 45 minutes, ou peu importe la durée exacte.»
Quentin Tarantino
The Bret Easton Ellis Podcast

En seconde position, c'est Toy Story 3 (2010) de Lee Unkricht qu'il considère comme «presque parfait». Il confesse au micro de Brest Easton Ellis que les cinq dernières minutes du film lui ont «déchiré le cœur» et que, s’il essaie ne serait-ce que de décrire la fin, il se mettrait «à pleurer et s'étrangler».

En troisième position, on trouve Lost in Translation (2003) de Sofia Coppola, suivi de Dunkerque (2027) de Christopher Nolan, dont il révèle également ne pas avoir apprécié le film lors de son premier visionnage. There Will Be Blood (2007) de Paul Thomas Anderson vient compléter son Top 5, et Quentin Tarantino n’hésite pas à envoyer un énorme tacle à l’un de ses interprètes, l’acteur Paul Dano, qui partage l’affiche avec Daniel Day-Lewis:

«There Will Be Blood aurait eu plus de chances d’être numéro un ou numéro deux s’il n’y avait pas eu un énorme défaut, et ce défaut, c’est Paul Dano. Il est évident que ce film est censé être un duo, mais il est tout aussi évident qu’il ne s’agit pas d’un duo. Il est nul, mec. C’est une mauviette»
Quentin Tarantino
The Bret Easton Ellis Podcast

La seconde moitié de sa liste se compose de Zodiac (2007) de David Fincher et Unstoppable (2010), dernier long-métrage de son grand ami Tony Scott, le frère de Ridley, qui s'est ôté la vie en 2012. Les trois derniers sont Mad Max: Fury Road (2015) de George Miller, Shaun of the Dead (2004) d'Edgar Wright et Minuit à Paris (2011) de Woody Allen.

On a vu le dernier film d'Edgar Wright:

«Running man» fait honneur à Stephen King

On récapitule:

  1. La Chute du faucon noir (2001) de Ridley Scott
  2. Toy Story 3 (2010) de Lee Unkricht
  3. Lost in Translation (2003) de Sofia Coppola
  4. Dunkerque (2027) de Christopher Nolan
  5. There Will Be Blood (2007) de Paul Thomas Anderson
  6. Zodiac (2007) de David Fincher
  7. Unstoppable (2010) de Tony Scott
  8. Mad Max: Fury Road (2015) de George Miller
  9. Shaun of the Dead (2004) d'Edgar Wright
  10. Minuit à Paris (2011) de Woody Allen

Si vous voulez approfondir les goûts de Quentin Tarantino et que vous êtes anglophone, il dévoilait la semaine passée la première partie de son classement des 20 meilleurs films du XXIe siècle dans le premier épisode du podcast que Bret Easton Ellis lui consacrait.

