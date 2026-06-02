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«Scary Movie 6» lance sa promo la plus absurde à Times Square

«Scary Movie 6» lance sa promo la plus absurde à Times Square

Vidéo: watson
Pour annoncer la sortie de Scary Movie 6, les acteurs de la saga ont transformé Times Square en immense machine à remonter le temps. Installés dans une gigantesque boîte en verre, ils ont recréé l’esprit déjanté du premier film sous les yeux de milliers de passants médusés.
02.06.2026, 15:4002.06.2026, 15:40

A New York, les passants ont eu droit à un spectacle pour le moins inattendu. Afin de promouvoir la sortie prochaine de Scary Movie 6, plusieurs figures emblématiques de la franchise se sont enfermées dans une immense boîte en verre installée au cœur de Times Square. Pendant plusieurs heures, des milliers de curieux se sont massés autour de cette étrange installation, sans vraiment comprendre ce qui se passait à l’intérieur.

Derrière les parois transparentes, Anna Faris, les frères Wayans et même le célèbre tueur masqué Ghostface ont revu ensemble le tout premier Scary Movie, sorti en 2000. L’ambiance se voulait résolument nostalgique. Vingt-six ans après le lancement de la saga parodique, les acteurs ont multiplié les clins d’œil aux fans.

Vidéo: watson

Ghostface s’est notamment amusé à lancer son légendaire «Wazzzup!?» aux personnes rassemblées autour de la boîte, reproduisant l’une des scènes les plus cultes de la franchise. Des vidéos de l’événement, largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent une foule hilare et visiblement ravie de retrouver l’univers absurde qui a fait le succès de la série de films au début des années 2000.

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Cette opération promotionnelle intervient à quelques jours de la sortie de Scary Movie 6, prévue le 5 juin dans les salles obscures. Le nouvel opus marque le retour de la franchise plus d’un quart de siècle après le premier film, devenu entre-temps une référence incontournable de la comédie parodique américaine. (mbr)

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