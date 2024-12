La deuxième saison de Squid Game est sortie, et les internautes ont besoin de s'exprimer.

«Ça ne peut pas finir ainsi 😳»: La Toile dézingue Squid Game

Pour nombre d'internautes, la sentence est sans appel: «Squid Game», c'était mieux avant.

Attention, cet article n'est qu'un immense SPOILER sur pattes. Si vous n'avez pas encore savouré le jus du dernier Squid Game, réservez cet article au frigo.

Il est enfin là, le plus beau des cadeaux de Noël que toute l'humanité attendait de pied ferme (à quelques exceptions près), avec des yeux pétillants d'impatience et des exigences démesurées: la saison 2 de Squid Game. Le précieux est enfin disponible, depuis le 26 décembre, dans le catalogue Netflix.

Si vous êtes comme moi, vous vous êtes enfilés les sept épisodes d'une heure en une seule bouchée, façon fast-food à la viande bien saignante sanglante. Sauf que... le piquant du suspense n'y était pas vraiment. J'ai fini par renâcler devant ce menu certes savoureux mais cruellement prémâché. Au vu des commentaires de la Toile, je n'étais pas la seule à vouloir que l'intrigue se mette en place bien plus vite. Tout ce que je voulais, c'était revoir ce dédale d'escaliers roses, et entendre la fameuse voix horriblement calme résonner dans les haut-parleurs:

«Joueur 44, éliminé»

Au petit matin, j'ai quand même dû taper sur Google: «la fin de SG2 expliquée», car... je n'avais pas envie d'y croire. On ne pouvait pas me quitter comme ça, à Noël en plus. Pour éventer ma frustration, quoi de mieux qu'un petit tour de table digitale pour récolter les tweets des fans les plus grincheux.

«Moi regardant le chaos se dérouler sur Twitter, en attendant que les gens disent si Squid Game 2 est bon ou pas, pour que je puisse décider de le regarder ou pas.»

«Moi au début de Squid Game VS Moi à la fin.»

«Il n'y a aucun moyen que la saison 2 de Squid Game ne comporte que sept épisodes et se termine comme ça.»

«Si il y a bien une leçon qu'on a apprise de SG, c'est de ne jamais faire confiance au joueur 001.»

«Le premier épisode de la saison 2, c'est juste ça pendant une heure.»

«Moi après avoir regardé Squid Game 2 se terminer sur un suspense intenable et avoir perdu 7 heures de mon temps pour ne rien obtenir en retour.»

«Gaspillé 7 heures pour rien. Tous les éléments de la saison 1 ont disparu: les émotions, la qualité, le frisson et le jeu lui-même. ils n'ont pas besoin de la saison 3, pour être honnête; ils auraient pu simplement y mettre un terme.»

Allez, trêve de mauvaise foi: malgré un scénario perfectible, on n'a pas vu le temps passer, et la série nous a bien divertis. Vivement la saison 3, laquelle devrait sortir «vers l'été ou l'automne 2025», selon BFM.