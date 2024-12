Vidéo: watson

Netflix a terrifié Paris

A Paris, la plateforme Netflix a recréé en grandeur nature une partie du jeu mortel de la série Squid Game sur les Champs-Élysées. Inoxtag et d'autres célèbres youtubeurs étaient de la partie.

Ce dimanche 1er décembre, une partie géante de «1, 2, 3, Soleil» s’est tenue à Paris. Il ne s’agissait pas du jeu de notre enfance, mais de la version popularisée par la série sud-coréenne Squid Game, produite par Netflix.

L’emblématique poupée géante de la série a été installée sur les Champs-Élysées, où 456 participants en survêtements verts se sont affrontés. Répartis en trois équipes, ils étaient menés par les youtubeurs Inoxtag, Maghla et Just Riadh.

Dans la série, les joueurs éliminés sont fusillés sur place, mais, pour des raisons légales évidentes, les participants de cet événement ont simplement été invités à quitter la partie. Ils étaient escortés par les gardes costumés, vêtus des iconiques combinaisons rouges et portant des masques noirs ornés d’un carré, d’un triangle ou d’un rond.

Pour voir l'intégralité du jeu: Vidéo: YouTube/Inoxtag

D’un cynisme sanglant, Squid Game est une série qui dénonce les excès du capitalisme avec violence, mettant en scène des candidats prêts à se sacrifier dans des jeux cruels, dans l’espoir de remporter des millions. Avec plus de deux milliards d’heures vues, la première saison est la série la plus populaire de Netflix à ce jour.

Inoxtag vainqueur

C’est l’équipe d’Inoxtag qui s’est élancée en premier, suivie par celles de Just Riadh et de Maghla. Les 456 participants ont dû faire preuve d’une concentration à toute épreuve pour s’arrêter au bon moment et rester immobiles tout au long de cette partie qui a duré une soixantaine de minutes.

C’est finalement l’équipe menée par Inoxtag qui a remporté la partie. Ils étaient 69 joueurs à franchir la ligne d’arrivée, contre 39 pour l’équipe de Just Riadh et 30 pour celle de Maghla. À défaut de remporter les 45,6 milliards de wons (33 millions d’euros) comme dans la série, les vainqueurs ont gagné une invitation à la projection de la deuxième saison de Squid Game, qui aura lieu à Paris le 10 décembre.

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une campagne marketing habilement orchestrée par le géant du streaming. Prévue pour le 26 décembre prochain sur Netflix, la saison 2 de Squid Game s’annonce comme un véritable cadeau de Noël pour les fans, qui ont dû patienter deux ans pour découvrir cette suite.