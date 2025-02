Cette année, l'on aura droit à deux adaptations cinématographiques de Frankenstein. Image: watson

Ces 10 livres palpitants seront adaptés au cinéma cette année

De bons bouquins ont inspiré des projets de films et de séries très attendus en 2025 et 2026. On fait le point.

Un nombre incalculable de livres ont été adaptés en films ou en séries. Cette année (et la suivante) ne fera pas exception. Les Hauts de Hurlevent, People we Meet on Vacation, ou encore Frankenstein, il y en aura pour tous les goûts. On partage avec vous 10 projets passionnants, et qui ont cartonné comme bouquin.

The Amateur

Doué mais sans prétention, Charlie Heller est cryptographe pour la CIA, c'est-à-dire qu'il s'occupe de coder les messages pour l'organisation gouvernementale. Introverti, il mène une petite vie tranquille et sans aucune violence.

Mais sa fiancée se retrouve prise dans une attaque terroriste et se fait tragiquement assassiner. Alors que le Pentagone décide de laisser filer les coupables, Charlie prendra les choses en main. Grâce à ses aptitudes, il va minutieusement mettre sa vengeance en place.

Auteur

Robert Littell

Casting

Rami Malek (Charlie), Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne, Caitríona Balfe

Sortie en salle

Le 10 avril 2025

Image: penguin books

People We Meet on Vacation

Poppy et Alex, c'est le jour et la nuit. Elle est sauvage et aventurière. Lui, il préfère le calme et bouquiner à la maison. Et pourtant, ce sont les deux meilleurs amis du monde. Chaque été durant 10 ans, ils sont partis ensemble en vacances. Mais il y a 2 ans, tout a basculé, et les amis d'université ne se parlent plus depuis. Jusqu'au moment où Poppy persuade Alex de partir avec elle, une toute dernière fois. Elle aura une semaine pour récupérer sa vie et ses sentiments d'avant.

Auteur

Emily Henry

Casting

Tom Blyth (Alex), Emily Bader (Poppy), Lucian Laviscount, Jameela Jamil, Lukas Gage, Sarah Catherine Hook

Plateforme de streaming

Netflix

Image: berkley

Frankenstein

Le classique de Mary Shelley, Frankenstein, est passé une grosse quantité de fois de la littérature à l'écran. Cette année, il fera l'objet de deux adaptations cinématographiques. Il y aura notamment The Bride, de Maggie Gyllenhaal.

L'histoire se focalise sur la femme du monstre, et raconte comment la créature de Frankenstein se rend à Chicago pour demander au Dr. Euphronius de l'aider à lui créer une compagne.

Très attendue, l'adaptation de Guillermo Del Toro sortira, elle, sur Netflix. L'histoire tournera autour du Dr. Frankenstein, joué par un Oscar Isaac et accompagné d'un casting 5 étoiles. Lui et sa créature seront embarqués dans une sorte de film d'aventure.

Auteure

Mary Shelley

«Frankenstein»

Casting : Jacob Elordi (le monstre), Oscar Isaac (Dr Frankenstein), Mia Goth, Christoph Waltz

Sortie sur Netflix : Novembre 2025

«The Bride»

Casting: Annette Bening, Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Sortie au cinéma: Octobre 2025

Image: anaconda

Les Hauts de Hurlevent

Dans cette histoire intitulée en anglais Wuthering Heights (oui, comme la chanson de Kate Bush), on suit un personnage mystérieux, depuis son enfance jusqu'à sa mort.

Heathcliff est maltraité, réduit à la fonction de serviteur dans sa famille d'adoption. Il s'enfuit lorsque la femme qu'il aime décide d'épouser un autre homme. Quelques années plus tard, il revient, riche et instruit, et se venge des deux familles qui ont ruiné sa vie.

Initialement prévu pour 2025, le film affichera au casting Margot Robbie et Jacob Elordi, et sortira en début d'année prochaine.

Auteur

Emily Brontë

Casting

Jacob Elordi, Margot Robbie

Sortie au cinéma

12 février 2026

Image: faber classics

The Housemaid

Dans ce thriller haletant, le personnage principal n'est autre que l'employée de maison. Discrètement, celle-ci se plait à observer la famille pour laquelle elle travaille. Elle, elle se plairait sûrement très bien à vivre la même existence idyllique. La famille cache de bien sombres secrets? Elle aussi, elle peut s'avérer très dangereuse...

Auteure

Freida McFadden

Casting

Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Marrone

Sortie au cinéma

Le 25 décembre 2025

Image: hachette books

The Thursday Murder Club

Dans une résidence pour personnes âgées, quatre amis se réunissent une fois par semaine pour résoudre des affaires de meurtre. Au beau milieu de leur rencontre, quelqu'un est soudainement assassiné. Les quatre retraités se retrouvent ainsi au cœur de l'enquête pour trouver le coupable.

Auteur

Richard Osman

Casting

Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Naomi Ackie, Jonathan Pryce

Plateforme de streaming

Netflix

Image: penguin random house

De gauche à droite: Ben Kingsley, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Celia Imrie et devant, l'auteur, Richard Osman sur le plateau de The Thursday Murder Club. Image: amblin entertainment

Verity

Après un accident de voiture aux origines mystérieuses, l'auteure Verity n'est plus en mesure de terminer sa série de livres. Son mari fait alors appel à une ghostwriter du nom de Lowen. Cette remplaçante va mettre la main sur une autobiographie de Verity. Un livre rempli de secrets, et qu'elle n'a jamais publié. Voilà qui pourrait bien porter préjudice à Verity, d'autant que Lowen s'est éprise de son mari...

Auteure

Colleen Hoover

Casting

Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

Sortie au cinéma

2026

Image: Grand Central Publishing

Nous les menteurs

Voilà une série attendue depuis des années. Le roman au titre original We Were Liars fera l'objet d'une adaptation dirigée par deux femmes.

La famille Sinclair est riche. Si riche qu'elle peut se permettre de passer chaque été sur son île privée, au large des côtes du Massachusetts. Mais Cadence, l'ainée, est sûre que sa famille lui cache quelque chose.

De graves événements se sont déroulés sur l'île de Beechwood, alors qu'elle avait 15 ans. Cadence le sait, mais elle ne s'en souvient pas. Et le reste de sa famille se garde bien de lui en parler.

Auteure

E. Lockhart

Casting

Emily Alyn Lind, Subham Maheshwari, Esther McGregor, Joseph Zada, Mamie Gummer, Candice King, Caitlin FitzGerald, Rahul Kohli

Plateforme de streaming

Amazon Prime Video

Image: penguin random house

Margo’s Got Money Troubles

Voici un livre qui évoque des problématiques modernes, et qui sera repris sous forme de série avec un casting de fou comprenant Elle Fanning, Nicole Kidman et Michelle Pfeiffer.

L'histoire raconte les déboires de Margo, tombée enceinte à la suite d'une aventure avec son prof d'université. La jeune femme décide de garder l'enfant, mais se retrouve mère célibataire et sans emploi après ses études.

Pour ne rien arranger, son propre père avec qui elle était en froid décide de venir s'installer chez elle. Pour Margo, une seule solution: ouvrir un compte érotique sur OnlyFans.

Et ce sera avec l'aide de son père, qui lui prodigue ses conseils amassés dans l'univers du catch, qu'elle apprendra l'art de la séduction et de la comédie. Alors qu'elle devient une star en ligne, ce sera pour Margo le début des emmerdements...

Auteure

Rufi Thorpe

Casting

Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman

Streamingdienst

Apple TV+

Image: william morrow

The Running Man

C'est un livre de Stephen King, publié en 1982 sous pseudonyme. Mais l'histoire, sorte de mélange entre Squid Game et Hunger Games, se déroule en 2025. Voilà qui tombe à pic. Certains se souviendront de la version de 1987, avec Arnold Schwarzernegger dans le rôle du participant piégé.

L'histoire raconte comment Ben Richards accumule les déboires. Alors que sa fille est malade, il est incapable de payer pour son traitement. Il va donc participer à un jeu télévisé bien cruel. S'il est possible pour Ben de remporter beaucoup d'argent en peu de temps, les participants, qui doivent affronter de dangereux adversaires à travers le monde, risquent d'y trouver la mort.

Auteur

Richard Bachman (Pseudonyme de Stephen King)

Casting

Glen Powell (Ben Richards), Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera, Emilia Jones, Daniel Ezra, William H. Macy

Sortie au cinéma

Le 6 novembre 2025

(Traduit et adapté par Joel Espi)