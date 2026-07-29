Matt Damon joue Ulysse. Zendaya interprète Athéna. Image: Universal

Vous voulez découvrir «L'Odyssée» en IMAX? Voici les salles en Suisse

L'Odyssée, adaptée à l'écran par Christopher Nolan, écrase tout sur son passage et rafle des sommes folles au box-office. Mais pour en profiter pleinement, mieux vaut dénicher une salle équipée de l'IMAX. Ces cartes vous aideront à les localiser.

Plus de «Divertissement»

L'effet Christopher Nolan est dévastateur et remplit les caisses des studios Universal. Le public se masse dans les salles obscures pour visionner ce péplum consacré au parcours du combattant d'Ulysse, étalé sur près de trois heures, où le héros essuie les pires épreuves que la mythologie grecque ait pu concevoir.

L'adaptation du livre d'Homère par Nolan fait un carton au box-office et éclipse sans peine tous les autres films qui tentent de survivre en haut de l'affiche. C'est simple: L'Odyssée a déjà amassé plus de 652 millions dans le monde, selon les chiffres d'IMDb. Rappelons que le film profitait d'un budget pharaonique de 250 millions, sans oublier tous les frais annexes de promotion et de distribution qui viennent s'y ajouter - dans le milieu, il est souvent dit que le budget initial est multiplié par deux avec le marketing.

Notre critique «L’Odyssée» confirme le plus grand défaut de Christopher Nolan

Mieux, les libraires ont eux aussi le sourire depuis la sortie du film. L'Odyssée estampillée Christopher Nolan, sortie en juillet 2026, a provoqué une véritable ruée sur l'œuvre d'Homère: les ventes auraient été multipliées par dix selon certaines maisons d'édition, selon la presse française.

Le décorum est une petite merveille dans L'Odyssée. Image: Universal

Mais comme tous les aficionados de Nolan le savent, pour goûter pleinement au spectacle, la salle de cinéma reste indispensable. Le cinéaste préfère miser sur la technique pour rameuter les foules, et c'est ainsi que L'Odyssée a été pensée pour le format IMAX 70 mm, que seules 40 salles dans le monde peuvent projeter. En Suisse, nous restons dans un format IMAX numérique, comme le cinéma Pathé Balexert à Genève.

Pas si simple de dénicher une salle équipée de ce dispositif, même en format numérique. Voici donc une carte créée par Keystone-ATS pour vous aider à vous repérer en Suisse et dans le monde, vous qui rêvez d'avaler trois heures de scènes épiques et de laisser vos larmes perler lorsque Ulysse (Matt Damon) adresse un monologue anti-guerre à sa dulcinée Pénélope, incarnée par Anne Hathaway.

Et si vous êtes loin des latitudes helvétiques, pas de panique: nous avons également la carte du monde.

Même si vous n'arrivez pas à vivre ce spectacle visuel signé par le réalisateur de Memento, Interstellar ou encore Oppenheimer, il reste la bonne vieille salle classique, avec sa grande toile. Le visionnage reste de qualité, et l'immersion tout aussi intacte. (svp/ats)