Le film sur la vie du Roi de la Pop va sortir en avril sur grand écran. La bande-annonce complète dévoile le ton du scénario sur les notes de l'iconique Billie Jean.

Après de nombreux retards dus à une réécriture et de nombreux reshoots, le biopic Michael de Antoine Fuqua (Training Day) voit enfin le bout de son nez avec une sortie prévue le 22 avril 2026. Le film est porté par Jaafar Jackson, le neveu du chanteur, et produit par Graham King, déjà derrière Bohemian Rhapsody (2018).

Au vu de cette bande-annonce, le film semble se concentrer sur la jeunesse de l'artiste, lorsqu'enfant il brillait déjà dans The Jackson Five, le groupe de musique composé de la fratrie Jackson, dont les rênes étaient tenues d'une main ferme par le patriarche Joseph Jackson, incarné par Colman Domingo (Severence) à l'écran.

Parmi Jackie, Tito, Jermaine et Marlon, il y a Michael. Ce jeune prodige rêve d'émancipation dont le succès va être fulgurant. Le film semble se concentrer sur cette période, jusqu'à la fin des années 1980, lorsque Michael était à l'apogée de sa carrière, avec ses albums iconiques Off The Wall (1979), Thriller (1982), et Bad (1987). Une décennie dorée qui a fait de Michael Jackson le roi de la pop.

La réalité enjolivée?

Ceux qui espéraient voir la période sombre du chanteur, marquée par sa dépigmentation de la peau due au vitiligo, ses accusations d'agression sexuelle sur mineurs et sa disparition tragique en 2009, à l’âge de 50 ans, risquent d'être déçus, le film ne semblant pas aller jusque-là.

Le biopic Michael est présenté comme une célébration de l’héritage musical du roi de la pop, destiné avant tout aux fans. Paris Jackson, fille du chanteur, a par ailleurs déclaré en septembre dernier sur Instagram que le biopic est, selon elle, «édulcoré», après avoir lu la première mouture du scénario.

«Une grande partie du film flatte une frange très spécifique des fans de mon père qui vivent encore dans le monde imaginaire, et ça leur plaira» Paris Jackson Instagram

Pourtant, des scènes montrant la superstar dans les années 1990 et 2000 ont été tournées. Comme le relaie le média Entertainment Weekly, le réalisateur Antoine Fuqua avait même assuré sur le plateau de l'émission Good Morning America que son film montrerait «le bon, le mauvais et le laid» de la vie du chanteur avec un montage initial de quatre heures. Nul doute qu'il y aura matière à un deuxième film si les résultats du premier au box-office le permettent.

Qu'on le veuille ou non, l'héritage artistique de Michael Jackson reste indissociable des affaires judiciaires, pourtant classées sans suite, qui continuent de susciter le débat près de deux décennies après sa mort.