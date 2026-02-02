La 68e cérémonie des Grammy Awards s'est déroulée lieu cette nuit à Los Angeles. Image: AP Invision

Voici les grands gagnants des Grammy Awards

Les prestigieuses récompenses musicales ont été remises cette nuit à Los Angeles lors d'un show présenté par l'humoriste Trevor Noah. On fait le point

Plus de «Divertissement»

Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny: plusieurs poids-lourds de la musique étaient en lice cette nuit dans différentes catégories à l'occasion de la cérémonie des Grammy Awards.

Voici les artistes qui ont été primés à Los Angeles:

L'album de l'année pour Bad Bunny

Figure de proue du reggaeton et de la trap latine, Bad Bunny est devenu dimanche à Los Angeles le premier chanteur récompensé par le Grammy Award de l'album de l'année pour un disque en espagnol. Debi Tirar Mas Fotos fait une grande place aux rythmes traditionnels de Porto Rico, d'où est originaire l'artiste, et évoque la colonisation de l'île des Caraïbes, sous juridiction américaine depuis 1898.

Dans son discours, Bad Bunny a appelé à «mettre dehors» la police américaine de l'immigration (ICE). Le Portoricain a lancé cet appel en recevant le prix de la meilleure musique latine urbaine. «Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes humains et nous sommes américains», a-t-il lancé, exhortant à ne pas se laisser «contaminer» par la «haine».

Bad bunny Keystone

L'artiste de 31 ans doit se produire à la mi-temps du Super Bowl (la très suivie finale du championnat de football américain) dimanche prochain.Un choix critiqué par la sphère MAGA qui lui reproche de chanter en espagnol et ses prises de position qu'elle qualifie de «woke».

Alors que le président américain Donald Trump a fait des expulsions de migrants un axe central de sa politique, Bad Bunny a décidé que la tournée mondiale qu'il effectue depuis novembre ne passerait pas par les Etats-Unis pour protéger ses spectateurs de potentiels raids d'ICE.

L'enregistrement de l'année pour Kendrick Lamar

Le rappeur américain Kendrick Lamar s'est vu décerner dimanche à Los Angeles le Grammy Award de l'enregistrement de l'année, qui récompense la qualité de la production d'un morceau, pour luther, en duo avec la chanteuse R&B américaine SZA. «Je ne suis pas doué pour parler de moi, mais je m'exprime à travers la musique», a-t-il réagi sur scène.

Ont également été primés son sixième disque en solo GNX (meilleur album rap), son titre TV Off (meilleure chanson rap) et sa collaboration avec le duo Clipse sur Chains & Whips (meilleure performance rap). Le trophée de la meilleure performance rap mélodique est aussi revenu à luther.

Keystone

L'an dernier, le Californien était déjà reparti des Grammys avec 5 trophées pour son hit Not Like Us, sur lequel il s'en prenait au rappeur canadien Drake.

La chanson de l'année pour Billie Eilish

L'Américaine Billie Eilish a remporté dimanche le prix de la chanson de l'année, qui récompense les auteurs-compositeurs, pour son titre WILDFLOWER, lors de la 68e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles.

Sur scène pour recevoir son trophée, l'artiste de 24 ans a réitéré sa prise de position contre les politiques migratoires répressives du président américain Donald Trump. «J'ai l'impression qu'il faut simplement continuer à nous battre, à prendre la parole et à manifester. Nos voix comptent vraiment, les gens comptent vraiment», a lancé celle qui dénonce les opérations de la police de l'immigration (ICE), récemment à Minneapolis.

Finneas O'Connell et Billie Eilish Keystone

WILDFLOWER est une ballade pop-folk où la chanteuse, au timbre unique, confie avec délicatesse être tombée amoureuse de la personne ayant blessé une amie qu'elle a consolée. Le titre, écrit avec son frère et partenaire artistique de toujours Finneas O'Connell, est sorti en 2024 sur le troisième album studio de la chanteuse californienne. Il a connu une seconde vie en 2025 en tant que single, lui permettant d'être nommé pour la chanson et l'enregistrement de l'année, qui récompensent respectivement l'écriture et la production d'un morceau.

A 24 ans, Billie Eilish est déjà une habituée de la cérémonie, puisqu'elle avait remporté neuf Grammys avant dimanche.

La révélation de l'année pour Olivia Dean

La Britannique Olivia Dean a été élue révélation de l'année, prix qui consacre l'ascension fulgurante de l'interprète du phénomène mondial Man I Need.

Née à Londres, elle a fait sensation en septembre avec la sortie de son deuxième album studio mêlant sonorités soul, R&B et pop, The Art of Loving. Son single Man I Need a pris la tête des classements musicaux dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie.

Olivia Dean Keystone

«Je suis une petite-fille d'immigré. Je suis le produit de ce courage et je pense que ces personnes devraient être célébrées. Donc oui, nous ne sommes rien les uns sans les autres», a-t-elle lancé sur scène, dans une apparente référence à la politique anti-immigration du président américain Donald Trump.

Les autres distinctions en bref

Meilleur album vocal pop : MAYHEM – Lady Gaga

: MAYHEM – Lady Gaga Meilleure prestation pop en solo : Messy - Lola Young

: Messy - Lola Young Meilleure prestation pop en duo ou en groupe: Defying Gravity (Wicked) - Cynthia Erivo et Ariana Grande

Defying Gravity (Wicked) - Cynthia Erivo et Ariana Grande Meilleur album rap: GNX – Kendrick Lamar

GNX – Kendrick Lamar Meilleure prestation rap : Chains & Whips - Clipse (Pusha T et Malice), featuring Kendrick Lamar et Pharrell Williams

: Chains & Whips - Clipse (Pusha T et Malice), featuring Kendrick Lamar et Pharrell Williams Meilleur clip: Anxiety - Doechii

Anxiety - Doechii Meilleur album de musique du monde: Caetano e Bethania Ao Vivo - Caetano Veloso et Maria Bethania

(jzs/afp)