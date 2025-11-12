Voici Lilypad, la nouvelle tablette qui risque de mettre Woody, Buzz et leurs amis au placard. Image: Pixar

Nos jouets préférés sont de retour

Disney et Pixar ont dévoilé la bande-annonce du très attendu Toy Story 5. Un teaser qui vous demandera d'être patient, puisque le film sortira en salles le 17 juin 2026.

Nous avons grandi avec Woody et Buzz l'Eclair, et, bien qu’ils soient restés les mêmes depuis 30 ans, ils n’ont jamais cessé d’évoluer avec leur époque. C’est ainsi, après bien des aventures, que Toy Story 5 abordera l'arrivée du numérique dans le monde de l'enfance, lorsque la jeune Bonnie reçoit une tablette numérique nommée LilyPad.

Dévoilée cette semaine, cette première bande-annonce teaser montre nos jouets effrayés par la sophistication de cette nouvelle venue les confronter à l'obsolescence des jouets traditionnels face aux nouvelles technologies qui accaparent toute l'attention des enfants.

Vidéo: extern / rest

Cinquième volet d'une saga qui a révolutionné le monde de l'animation, le long-métrage est réalisé par Andrew Stanton, le co-scénariste des quatre premiers Toy Story. On lui doit aussi Le Monde de Nemo et Wall-E, deux films pour lesquels il a remporté un Oscar.

Toy Story 5 réunira évidemment tous ses personnages emblématiques, avec les voix de Tom Hanks et Tim Allen dans les rôles de Woody et Buzz, ainsi que Jessie, désormais cheffe des jouets, Rex, Zigzag, Monsieur et Madame Patate, Fourchette et les Aliens à trois yeux. Le personnage de Commando Carl sera cette fois incarné par Ernie Hudson, à la suite du décès de Carl Weathers en 2024.

Outre LilyPad, interprétée par Anna Faris, un nouveau venu fera également son apparition: Smarty Pants, un jouet d’apprentissage de la propreté en forme de rouleau de papier toilette, doublé par Conan O’Brien.

Toy Story 5 sortira au cinéma le 17 juin 2026 et fait suite au quatrième volet sorti en 2019. Lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation, le long-métrage avait dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial.