«Malcolm» fait son retour en 2025: ce qu'il faut savoir

Malcolm und seine Freunde kehren zurück
Malcolm et sa famille sont de retour!Image: Instagram/watson

20 ans après, cette série culte fait son grand retour

Malcom est de retour! Plot, acteurs, premières images et date de sortie: voici tout ce qu'il faut savoir sur la mini-série Disney+ qui promet de raviver de bons souvenirs de jeunesse.
05.11.2025, 16:5505.11.2025, 16:55
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

L’une des sitcoms les plus cultes des années 2000 s’apprête à renaître!

Rappelez-vous...

GIF animéJouer au GIF
gif: giphy

Malcolm et sa famille de fous font leur come-back. La série reviendra l’an prochain sur Disney+ sous la forme d’une mini-série en quatre épisodes, intitulée Malcolm: Life’s Still Unfair. Les millennials trépignent déjà. Chaque nouvelle photo du tournage partagée sur les réseaux sociaux fait grimper l’impatience d’un cran.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces retrouvailles très attendues.

Table des matières
De quoi parlera la série Malcolm en 2025?Qui reprend son rôle?Qui ne revient pas?

De quoi parlera la série Malcolm en 2025?

Vingt ans ont passé et Malcolm est désormais père de famille. Pris dans les tracas du quotidien, il découvre à son tour la folie de la vie domestique. Pendant ce temps, Hal et Lois, ses parents, préparent la fête de leur 40ème anniversaire de mariage. Autant dire que le chaos typique qui accompagne les Wilkerson est garanti.

Les scénarios sont signés par Linwood Boomer, le créateur de la série originale. Les fans peuvent donc espérer retrouver l’humour absurde et tendre qui a fait le succès du show.

Malcolm et sa famille, en 2004

Malcolm in the middle
Image: fox Network

Qui reprend son rôle?

Bonne nouvelle: une grande partie du casting d’origine rempile! On retrouve donc:

  • Frankie Muniz dans le rôle de Malcolm
  • Jane Kaczmarek en Lois
  • Bryan Cranston en Hal

Malcolm et ses parents en avril dernier:

Malcolm mittendrin: Bryan cranston
Bryan Cranston, Frankie Muniz et Jane Kaczmarek.Image: instagram/frankiemuniz

S'ajoutent également:

  • Justin Berfield en Reese
  • Christopher Masterson en Francis

Malcolm et ses deux frères aînés:

Malcolm in the Middle:
Frankie Muniz, Justin Berfield et Christopher Masterson sur le set du spin-off.Image: instagram/frankiemuniz
  • Emy Coligado en Piama, la femme de Francis
  • David Anthony Higgins en Craig, le collègue de Loïs
  • Craig Lamar Traylor en Stevie, le meilleur ami de Malcolm

Malcolm et Stevie en 2004:

Image
Image: fox

Les mêmes acteurs 20 ans plus tard, réunis lors du tournage:

Malcolm Mittendrin
Image: instagram/craiglamartraylor

Qui ne revient pas?

Désolé les fans de Dewey: Erik Per Sullivan a choisi de rester loin des plateaux pour se consacrer à ses études – à Harvard, selon Bryan Cranston. L’acteur, qui s’est retiré du cinéma en 2010, ne participera donc pas à la série.

Malcom in the Middle
Ce bon vieux Dewey va nous manquer.Image: instagram
Les fans de Dewey vont être tristes

Mais un remplaçant a déjà été trouvé: Caleb Ellsworth-Clark reprendra le rôle de l'avant-avant-dernier des Wilkerson. Et avouons-le, la ressemblance est frappante.

Le nouveau et l'ancien Dewey

Malcolm mittendrin: Dewey alt und neu
Image: instagram/malcolmdisneyplus

Enfin, Anthony Timpano incarnera Jamie, le petit dernier de la famille, autrefois joué par les jumeaux James et Lukas Rodriguez.

La diffusion est prévue pour 2026 sur Disney+, probablement en avril, selon Frankie Muniz. Les tournages sont déjà terminés.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
de Marine Brunner
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
1
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
Ils vivent comme nous
Ils vivent comme nous
de Jérémie Crausaz
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
de Marine Brunner

À quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après?

1 / 12
À quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après?
Daniel Radcliffe, alias Harry Potter.
source: keystone
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
On a critiqué la série RTS «En haute mer»
Video: watson
