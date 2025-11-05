Malcolm et sa famille sont de retour! Image: Instagram/watson

20 ans après, cette série culte fait son grand retour

Malcom est de retour! Plot, acteurs, premières images et date de sortie: voici tout ce qu'il faut savoir sur la mini-série Disney+ qui promet de raviver de bons souvenirs de jeunesse.

Madeleine Sigrist

L’une des sitcoms les plus cultes des années 2000 s’apprête à renaître!

Rappelez-vous...

Malcolm et sa famille de fous font leur come-back. La série reviendra l’an prochain sur Disney+ sous la forme d’une mini-série en quatre épisodes, intitulée Malcolm: Life’s Still Unfair. Les millennials trépignent déjà. Chaque nouvelle photo du tournage partagée sur les réseaux sociaux fait grimper l’impatience d’un cran.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces retrouvailles très attendues.

De quoi parlera la série Malcolm en 2025?

Vingt ans ont passé et Malcolm est désormais père de famille. Pris dans les tracas du quotidien, il découvre à son tour la folie de la vie domestique. Pendant ce temps, Hal et Lois, ses parents, préparent la fête de leur 40ème anniversaire de mariage. Autant dire que le chaos typique qui accompagne les Wilkerson est garanti.

Les scénarios sont signés par Linwood Boomer, le créateur de la série originale. Les fans peuvent donc espérer retrouver l’humour absurde et tendre qui a fait le succès du show.

Malcolm et sa famille, en 2004

Image: fox Network

Qui reprend son rôle?

Bonne nouvelle: une grande partie du casting d’origine rempile! On retrouve donc:

Frankie Muniz dans le rôle de Malcolm

Jane Kaczmarek en Lois

Bryan Cranston en Hal

Malcolm et ses parents en avril dernier:

Bryan Cranston, Frankie Muniz et Jane Kaczmarek. Image: instagram/frankiemuniz

S'ajoutent également:



Justin Berfield en Reese

Christopher Masterson en Francis

Malcolm et ses deux frères aînés:

Frankie Muniz, Justin Berfield et Christopher Masterson sur le set du spin-off. Image: i nstagram/frankiemuniz

Emy Coligado en Piama, la femme de Francis

David Anthony Higgins en Craig, le collègue de Loïs

Craig Lamar Traylor en Stevie, le meilleur ami de Malcolm

Malcolm et Stevie en 2004:

Image: fox

Les mêmes acteurs 20 ans plus tard, réunis lors du tournage:

Qui ne revient pas?

Désolé les fans de Dewey: Erik Per Sullivan a choisi de rester loin des plateaux pour se consacrer à ses études – à Harvard, selon Bryan Cranston. L’acteur, qui s’est retiré du cinéma en 2010, ne participera donc pas à la série.

Ce bon vieux Dewey va nous manquer. Image: instagram

Mais un remplaçant a déjà été trouvé: Caleb Ellsworth-Clark reprendra le rôle de l'avant-avant-dernier des Wilkerson. Et avouons-le, la ressemblance est frappante.



Le nouveau et l'ancien Dewey

Enfin, Anthony Timpano incarnera Jamie, le petit dernier de la famille, autrefois joué par les jumeaux James et Lukas Rodriguez.

La diffusion est prévue pour 2026 sur Disney+, probablement en avril, selon Frankie Muniz. Les tournages sont déjà terminés.

