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Pete Hegseth se ridicule en citant Tarantino au lieu de la Bible

Pete Hegseth a cité un faux verset biblique tiré de Pulp Fiction lors d&#039;une prière au Pentagone mercredi.
Le gaffeur en chef de la Maison-Blanche et ministre de la Défense: nous avons nommé Pete Hegseth. getty/watson

Le gaffeur en chef de la Maison-Blanche s'humilie encore

Si le ministre de la Guerre américain n'en est pas à sa première bévue, sa dernière s'avère particulièrement savoureuse. Croyant citer la Bible lors d'un discours au Pentagone cette semaine, il s'avère que Pete Hegseth a emprunté son prêche par mégarde à un classique de Quentin Tarantino.
17.04.2026, 12:0417.04.2026, 12:13
Marine Brunner
Marine Brunner

Qu'il s'agisse d'inviter des journalistes sur un groupe de messages privé ou de divulguer par erreur des informations militaires ultra-confidentielles, depuis près de deux ans, Pete Hegseth s'est révélé comme le gaffeur en chef de la Maison-Blanche. Malheureusement, il s'avère aussi accessoirement secrétaire à la Défense, ce qui fait rarement bon ménage avec les maladresses.

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La dernière s'avère toutefois suffisamment innocente pour qu'on puisse en rire sans (trop) en pleurer. Lors d'une prière qu'il dirigeait au Pentagone mercredi, Pete Hegseth, croyant «faire référence à Ezéchiel», a déclaré à son auditoire, en l'invitant à prier ses côtés:

«Le chemin de l'aviateur abattu est semé d'embûches par les injustices des égoïstes et la tyrannie des hommes mauvais. Béni soit celui qui, au nom de la camaraderie et du devoir, guide les égarés à travers la vallée des ténèbres, car il est véritablement le gardien de son frère et celui qui retrouve les enfants perdus. Et je m'abattrai sur toi avec une grande vengeance et une colère furieuse, toi qui tentes de capturer et de détruire mon frère, et tu sauras que mon indicatif est Sandy 1 quand je déchaînerai ma vengeance sur toi. Amen.»
Pete Hegseth, mercredi, au Pentagone
Vidéo: watson

Or, comme n'ont pas tardé à le relever plusieurs médias américains, le passage auquel le ministre voulait vraiment faire allusion dans la Bible est nettement plus court que cela:

«Et j’exercerai sur eux une grande vengeance avec des réprimandes furieuses ; et ils sauront que je suis le Seigneur, quand j’exercerai ma vengeance sur eux.»

Une référence cinématographique

Il s'avère en fait que Pete Hegseth a plutôt cité un mologue iconique du classique de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, prononcé par le redoutable tueur à gages Jules (Samuel L. Jackson) à ses victimes juste avant de les assassiner.

Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction (1994)
En effet, c'est pas tout à fait pareil.

Comme le rappelle The Hollywood Reporter, la citation d'Ezéchiel avait été considérablement développée par le réalisateur Quentin Tarantino pour son film et le personnage de Jules, qui déclarait:

«Le chemin du juste est semé d'embûches par les injustices des égoïstes et la tyrannie des méchants. Heureux celui qui, au nom de la charité et de la bienveillance, guide les faibles à travers la vallée des ténèbres, car il est véritablement le gardien de son frère et celui qui retrouve les enfants perdus. Et je m'abattrai sur toi avec une grande vengeance et une colère furieuse, toi qui tentes d'empoisonner et de détruire mes frères. Et tu sauras que mon nom est le Seigneur, quand je déchaînerai ma vengeance sur toi.»

On vous laisse jouer au jeu des sept différences, mais force est d'admettre que les deux textes sont d'une similarité troublante.

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Face à l'hilarité générale provoquée par le ministre dans les médias et sur les réseaux sociaux, le porte-parole du Pentagone s'est bien senti obligé d'intervenir ce jeudi pour tenter de rectifier le tir. «Le secrétaire Hegseth a récité mercredi une prière traditionnelle, appelée prière CSAR, utilisée par les courageux soldats de Sandy-1 qui ont mené la mission de sauvetage en plein jour de l’unité Dude 44 Alpha hors d’Iran», a-t-il inisté.

«Cette prière était manifestement inspirée d’un dialogue du film Pulp Fiction», a admis le porte-parole. «Or, la prière CSAR et le dialogue de Pulp Fiction sont tous deux des références au verset d’Ezéchiel 25:17, comme l’a clairement indiqué le secrétaire Hegseth lors de la cérémonie.»

«Quiconque prétend que le secrétaire a mal cité Ezéchiel 25:17 propage de fausses informations et ignore la réalité»
Sean Parnell, porte-parole du Pentagone, dans un communiqué jeudi

Compte tenu des références à un aviateur abattu et à la mission «Sandy 1», allée secourir pilotes dont les avions ont été abattus par l’Iran, personne ne doute du fait que le secrétaire était parfaitement conscient que la citation n'était pas une citation biblique littérale. En revanche, on ignore dans quelle mesure il avait réalisé qu'il s'agissait en grande partie d'une invention hollywoodienne.

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Mais ne soyons pas si durs avec Pete Hegseth. Après tout, chacun sa religion: le christianisme pour certains, le septième art pour d'autres.

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