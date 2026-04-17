Le gaffeur en chef de la Maison-Blanche s'humilie encore
Qu'il s'agisse d'inviter des journalistes sur un groupe de messages privé ou de divulguer par erreur des informations militaires ultra-confidentielles, depuis près de deux ans, Pete Hegseth s'est révélé comme le gaffeur en chef de la Maison-Blanche. Malheureusement, il s'avère aussi accessoirement secrétaire à la Défense, ce qui fait rarement bon ménage avec les maladresses.
La dernière s'avère toutefois suffisamment innocente pour qu'on puisse en rire sans (trop) en pleurer. Lors d'une prière qu'il dirigeait au Pentagone mercredi, Pete Hegseth, croyant «faire référence à Ezéchiel», a déclaré à son auditoire, en l'invitant à prier ses côtés:
Or, comme n'ont pas tardé à le relever plusieurs médias américains, le passage auquel le ministre voulait vraiment faire allusion dans la Bible est nettement plus court que cela:
Une référence cinématographique
Il s'avère en fait que Pete Hegseth a plutôt cité un mologue iconique du classique de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, prononcé par le redoutable tueur à gages Jules (Samuel L. Jackson) à ses victimes juste avant de les assassiner.
Comme le rappelle The Hollywood Reporter, la citation d'Ezéchiel avait été considérablement développée par le réalisateur Quentin Tarantino pour son film et le personnage de Jules, qui déclarait:
On vous laisse jouer au jeu des sept différences, mais force est d'admettre que les deux textes sont d'une similarité troublante.
Face à l'hilarité générale provoquée par le ministre dans les médias et sur les réseaux sociaux, le porte-parole du Pentagone s'est bien senti obligé d'intervenir ce jeudi pour tenter de rectifier le tir. «Le secrétaire Hegseth a récité mercredi une prière traditionnelle, appelée prière CSAR, utilisée par les courageux soldats de Sandy-1 qui ont mené la mission de sauvetage en plein jour de l’unité Dude 44 Alpha hors d’Iran», a-t-il inisté.
«Cette prière était manifestement inspirée d’un dialogue du film Pulp Fiction», a admis le porte-parole. «Or, la prière CSAR et le dialogue de Pulp Fiction sont tous deux des références au verset d’Ezéchiel 25:17, comme l’a clairement indiqué le secrétaire Hegseth lors de la cérémonie.»
Compte tenu des références à un aviateur abattu et à la mission «Sandy 1», allée secourir pilotes dont les avions ont été abattus par l’Iran, personne ne doute du fait que le secrétaire était parfaitement conscient que la citation n'était pas une citation biblique littérale. En revanche, on ignore dans quelle mesure il avait réalisé qu'il s'agissait en grande partie d'une invention hollywoodienne.
Mais ne soyons pas si durs avec Pete Hegseth. Après tout, chacun sa religion: le christianisme pour certains, le septième art pour d'autres.