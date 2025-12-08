Quentin Tarantino s'est lâché sur un podcast, blessant quelques égos au passage. getty/watson

Quentin Tarantino indigne: «Il ne dirait pas ça à Tom Cruise»

Après quelques provocations tout à fait typiques sur les ondes d'un podcast, toute l'industrie du cinéma s'est sentie obligée de réagir aux propos de Quentin Tarantino, l'impétueux réalisateur d'Inglourious Basterds et Pulp Fiction

Quand il s'agit de réveiller la ronflante colline d'Hollywood, toujours compter sur Quentin Tarantino. Son dernier coup de massue dans la fourmilière? Pas plus tard que début décembre, sur l'émission The Bret Eaton Ellis Podcast, où le réalisateur et producteur s'est vu notamment convié, au fil de la conversation, à dresser son top 10 des meilleurs films du 21ᵉ siècle.

Non content de jeter des fleurs à ses confrères Woody Allen et Steven Spielberg – qui pointent tous deux dans son classement – Tarantino n'a pas pu s'empêcher de glisser entre ses louanges une poignée de piques assassines.

Parmi ses victimes figure un certain Paul Dano, dont la performance dans le film de 2007 There Will Be Blood (qui se positionne à la cinquième place de son top 10) semble l'avoir singulièrement agacé.

Paul Dano a dû grandement apprécier l'attention. Image: Mondadori Portfolio Editorial

«There Will Be Blood aurait eu plus de chances d'être numéro 1 ou 2 s'il n'avait pas ce défaut majeur, et ce défaut, c'est Paul Dano», démarre Tarantino avec une honnêteté aussi brutale qu'un coup de batte de baseball dans le visage d'un nazi.

«Il est vraiment faible, mec. C'est une vraie mauviette. Dano est vraiment un type faible, sans intérêt» Voilà qui est dit.

Quentin Tarantino sur The Bret Eaton Ellis Podcast

Mais qu'il se console: Paul Dona n'est pas le seul à subir les coups de massue de Quentin Tarantino. «Je ne l'aime pas, je n'aime pas Owen Wilson, et je n'aime pas Matthew Lillard», assène encore le réalisateur. Bim, bam, boum.

Owen Wilson, qui figure également dans un des films préférés de Quentin Tarantino, Midnight in Paris, en prend également pour son grade. Image: FilmMagic

Histoire de justifier ce désamour a priori complètement gratuit, Quentin Tarantino explique au sujet d'Owen Wilson: «La première fois que j'ai vu le film Midnight in Paris, je l'ai adoré et je l'ai détesté. La deuxième fois que j'ai vu le film, je me suis dit: Ah, d'accord, ne sois pas si méchant. Il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal.»

«Et puis, la troisième fois que je l'ai vu, je me suis surpris à ne regarder que lui» Remarquez, ce pourrait être un compliment

On en saura pas plus. Si ce n'est, peut-être, que le réalisateur a également en horreur la saga à succès Hunger Games, qu'il estime être un «plagiat» pur et simple du film Battle Royale (2000).

Hollywood s'insurge

Evidemment, ces propos n'ont pas manqué de vives réactions parmi les cinéphiles et autres pontes d'Hollywood. Plusieurs acteurs et réalisateurs de renom ont pris la plume (ou plutôt, leur smartphone) pour défendre la cause des victimes du méchant Tarantino.

A commencer par Matt Reeves, co-scénariste et réalisateur de The Batman (2022), dans lequel Paul Dano tient le rôle du Sphinx. «Paul Dano est un acteur incroyable et une personne incroyable», a-t-il fait savoir sur X.

«Paul Dano est putain de génial», a abondé l'acteur et réalisateur Ben Stiller, qui a dirigé Paul Dano dans le film Escape at Dannemora, en 2018. Pendant qu'Alec Baldwin ajoutait son grain de sel à cette joyeuse mêlée en affirmant qu'il «adore» Paul Dano, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

«Et si vous n'aimez pas

Paul Dano, chut» Alec Baldwin, au milieu de ces chamailleries dignes d'une cour d'école

Pendant que certains concernés conservaient un silence digne face à ces saillies très tarantiniesques, Matthew Lillard, lui, n'a pas pu s'empêcher de donner la réplique lors d'une table ronde organisée dans l'Ohio ce week-end.

«Quentin Tarantino a dit cette semaine qu'il ne m'aimait pas en tant qu'acteur», a-t-il déploré, provoquant des huées dans le public. «Ouais, peu importe. On s'en fout. Ecoutez, le problème, c'est que c’est blessant.»

«Ça fait vraiment chier. Et il ne dirait pas ça à Tom Cruise. Il ne dirait pas ça à quelqu'un qui est une star hollywoodienne» Matthew Lillard, ce week-end, au public de la GalaxyCon à Columbus, dans l'Ohio

Ce qui n'est pas le cas de Matthew Lillard, manifestement, puisqu'il a regretté le fait que s'il était «très populaire» dans la pièce, ce n'était pas vraiment le cas «à Hollywood». «Deux microcosmes totalement différents, n'est-ce pas?» s'est-il interrogé. «Et donc, vous savez, c'est une leçon d'humilité, et ça fait mal.»

Matthew Lillard a réagi aux critiques de Quentin Tarantino concernant son jeu d'acteur. WireImage

Des propos auquel un membre de la foule a réagi en criant avec fougue: «On t'aime!», incitant Matthew Lillard à esquisser un sourire et à répondre: «Merci.»

Comme dit l'adage, mieux vaut être une lampe à la maison qu'une étoile perdue dans le ciel.