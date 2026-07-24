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Johnny Depp stupéfie ses fans avec sa nouvelle métamorphose

Il s'est à nouveau transformé

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Fidèle à son goût pour les métamorphoses spectaculaires, Johnny Depp a stupéfié ses fans ce jeudi, à la convention Comic-Con de San Diego, entièrement transformé pour la promotion de son prochain film, Scrooge.
24.07.2026, 14:5624.07.2026, 14:56

Si son talent pour se glisser dans la peau de personnages excentriques n'est plus à démontrer, Johnny Depp n'a, une fois de plus, pas dérogé à sa réputation. Alors qu'il renoue tout juste avec Hollywood, après quelques années loin des projecteurs, l'acteur de 63 ans a provoqué un véritable buzz lors de l'évènement, métamorphosé en Ebenezer Scrooge, le héros grincheux de son dernier film.

Johnny Depp dressed as Ebenezer Scrooge at &quot;Collider&#039;s Directors on Directing&quot; panel at the 2026 Comic-Con International: San Diego held at the San Diego Convention Center on July 23, 2 ...
Coiffé d'un haut-de-forme et vêtu d'un épais manteau, le nouveau visage de Johnny Depp comportait des sourcils broussailleux, une barbe grise clairsemée et de longs favoris.Image: Variety

Situation ironique, tandis qu'il déambulait en grimaçant dans le quartier de Gaslamp, Johnny Depp - ou plutôt, Ebenezer Scrooge - a eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnages emblématiques de la carrière de l'acteur, notamment Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie (2005), Edward aux mains d'argent du classique éponyme de 1990 et le capitaine Jack Sparrow de la franchise Pirates des Caraïbes (2003-2017).

Cette sommité d'Hollywood est méconnaissable

Fidèle au vieil homme avare et acariâtre du conte de Charles Dickens, il a lancé quelques piques à ses imitateurs, allant jusqu'à demander... comment ils faisaient pour aller aux toilettes. Et ça, c'était avant d'interrompre une conférence pour présenter la toute première bande-annonce de Scrooge, également diffusée en ligne.

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Réalisé par Ti West, le film, qui met également en vedette Ian McKellen, Daisy Ridley, Sam Claflin et Rupert Grint, sortira en salles le 11 novembre. (mbr)

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Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
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