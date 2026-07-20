Christopher Nolan arrive très bien à se débrouiller et à entrer en contact avec ses célèbres collaborateurs sans téléphone. getty/watson

Ce célèbre réalisateur n'a toujours pas de portable

A 55 ans, Christopher Nolan fait partie de ces spécimens humains de plus en plus rares à ne pas posséder de téléphone portable. Voici comme il se débrouille.

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En 2026, même la grand-tante Jacqueline, largement nonagénaire, possède un smartphone et le maîtrise sur le bout de l'index. Rarissimes sont les individus à pouvoir s'en passer, que ce soit dans leur vie privée ou professionnelle.

Figurez-vous que l'un des réalisateurs phares d'Hollywood y arrive très bien. Christopher Nolan, dont le film L'Odyssée fait actuellement un carton dans les salles de cinéma du monde entier, se targue depuis des années de pouvoir faire fi de l'appareil technologique le plus répandu et utilisé du 21e siècle.

Comme il l'avait déjà confirmé au Hollywwod Reporter en 2023, il ne communique ni par SMS ni par courriel.

«C'est une question de distraction. Si je crée mon propre contenu et que j'écris mes scénarios, passer toute la journée sur mon smartphone ne me serait pas très utile» Christopher Nolan, au Hollywood Reporter, qui écrit ses scénarios sur un ordinateur non connecté à Internet

Du coup, quand il s'agit de contacter les acteurs pour leur proposer des rôles, le réalisateur parmi les plus prisés d'Hollywood doit redoubler d'ingéniosité: c'est-à-dire passer par sa femme pour établir un premier contact, puis passer par un bon vieux téléphone fixe.

C'est ce qu'a révélé Matt Damon dans une interview exclusive pour People, à l'occasion de la sortie de leur nouveau film commun. Avant d'apprendre qu'il avait été choisi pour camper Ulysse dans cette nouvelle adaptation du mythe d'Homère, l'acteur a reçu un SMS d'Emma Thomas, productrice et accessoirement épouse de Christopher Nolan depuis près de 30 ans.

«Elle m'a écrit: "Es-tu disponible pour un appel aujourd'hui?" Car Chris, comme chacun sait, n'a pas de téléphone» Matt Damon, dans People

C'est elle qui «prévient toujours à l’avance s’il va appeler», précise-t-il encore. «Et puis on reçoit un appel d’un numéro inconnu, parce qu’il est en train de décrocher une ligne aux studios Universal.»

Même Christopher Nolan ignore «quel sera le numéro».

Sitôt le contact établi, que se sont donc raconté le réalisateur mythique et son acteur fétiche? «Il a appelé et nous avons discuté pendant 10 ou 15 minutes», se souvient Matt Damon, à propos du moment décisif où il a appris que le réalisateur préparait un film sur la célèbre épopée.

«C'était seulement six mois après la nomination d'Oppenheimer aux Oscars et tout le reste», soit au moins un an avant que Christopher Nolan ne se lance dans la réalisation de L'Odyssée. «Donc je pensais que nous étions en train de nous donner des nouvelles, ce qui était le cas. Et puis il a lâché: Je pense à reprendre le travail. Et j'ai répondu: Attends, déjà?»

Plus d'acteurs en tête

De son côté, Christopher Nolan a confié à People qu'il n'avait pas vraiment Matt Damon et Anne Hathaway (une autre de ses collaboratrices régulières) en tête lorsqu'il a écrit les personnages d'Ulysse et de Pénélope. «J'essaie simplement de découvrir les personnages au fil de l'écriture», explique-t-il.

«Ce que j'ai constaté au fil des ans, c'est que si l'on a un acteur en tête — et c'est évidemment très tentant, surtout lorsqu'on a déjà travaillé avec d'excellents acteurs, on est tenté de choisir le rôle dès qu'on réfléchit au scénario —, cela limite toujours, à mon sens, le potentiel des personnages. Car on finit par écrire en fonction de ce qu'on a déjà vu un acteur jouer.» Christopher Nolan

Une fois le scénario achevé, poursuit-il, «on peut s'asseoir et se dire: Tiens, je me demande ce que Matt fait cette semaine, ou si je devrais appeler Anne? Et c'est ça qui est amusant.»

Christopher Nolan entouré de deux de ses acteurs chouchous, Matt Damon et Anne Hathaway. Keystone

Cette interview pour People a également été l'occasion pour Matt Damon de lâcher quelques confidences sur sa vie de star quinquagénaire bien installée. «Passé la cinquantaine, j’ai vraiment pris conscience que le temps était la chose la plus précieuse qui soit», lâche-t-il notamment avec sagesse.

«Je veux simplement être intentionnel dans la façon dont je l’utilise et m’assurer de le consacrer exactement là où je le souhaite» Matt Damon le Sage

Il faut dire que le comédien entame une nouvelle phase de sa vie: marié depuis 2005 avec son épouse, Luciana Barroso, Matt Damon s'apprête à voir leurs deux cadettes voler de leurs propres ailes. Le couple est parent de quatre filles: Alexia, 27 ans, Isabella, 20 ans, Gia, 17 ans, et Stella, 15 ans. «Avec deux aînées qui ont quitté le nid et sachant à quelle vitesse passent ces dernières années, nous essayons de profiter pleinement de chaque instant», conclut-il.

Côté travail, rassurons-nous: Matt Damon ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et il est loin de songer à la retraite. L'acteur de 55 ans continue de développer sa société de production Artist's Equity, qu'il partage avec son ami Ben Affleck. D'ailleurs, heureusement, celui-ci possède un téléphone portable. Ça facilite un peu la vie, de nos jours. (mbr)

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