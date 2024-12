Margot et Leo ont fait des étincelles sur le tournage du Loup de Wall Street. source: dr

Margot Robbie a fait une requête osée pour «Le loup de Wall Street»

Margot Robbie a révélé quelques secrets croustillants au sujet du tournage du blockbuster de la décennie, Le Loup de Wall Street.

Margot Robbie vient de donner du biscuit aux fans du film culte qui a marqué la décennie. Sorti en salle le 23 décembre 2013, Le Loup de Wall Street (The Wolf of Wall Street) est un film américain réalisé par Martin Scorsese, et qui réunit le casting ultime: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey, et bien entendu, l'actrice australienne âgée aujourd'hui de 34 ans, qui y livre une performance mémorable.

Le scénario suit les péripéties du courtier en bourse controversé Jordan Belfort (DiCaprio), et sa relation tumultueuse avec Naomi Lapaglia (Margot), sa deuxième épouse dans le film. De quoi donner lieu à quelques scènes de sexe torrides, dont une séquence qui est restée gravée dans la tête de beaucoup: pour séduire son trader, Margot Robbie y apparait complètement nue, entre deux portes.

Ce nu frontal a marqué les esprits. source: capture

L'actrice, qui a d'ailleurs donné naissance à son premier enfant en octobre, s'est à plusieurs fois confiée sur les astuces qui lui permettent de tourner une scène de sexe. Elle avait notamment évoqué les quelques «shots de vodka» qui lui avaient permis de passer outre le stress. Mais voici quelques jours, elle a encore rajouté du grain à moudre au micro du podcast «Talking Pictures», animé par le journaliste Ben Mankiewicz.

Selon l'actrice, Martin Scorsese aurait laissé à Margot le choix de tourner la scène de nu intégral de la façon qui la mettrait le plus à l'aise. Si elle préférait se vêtir d'un peignoir plutôt que d'être dépouillée comme un ver, soit. Mais Margot explique avoir refusé la proposition, pour jouer à fond son personnage. Se glissant dans la tête de Naomi, elle a déclaré:

«Ce n'est pas ce qu'elle ferait dans cette scène. Son but est d'arriver complètement nue, c'est la carte qu'elle a décidée de jouer»

source: dr

Malgré le stress - il faut dire que l'actrice était encore méconnue avant le succès du Loup de Wall Street - Margot a donc insisté pour tourner la scène comme il était prévu, soit complètement dénudée.

Le réalisateur Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio (Jordan Belfort) et Margot Robbie (Naomi Lapaglia), en pleine discussion. image: vu sur x

En 2014, la star s'était déjà exprimée au sein du média britannique The Telegraph sur la question. «Je pense que la nudité pour le plaisir de la nudité est honteuse. Si on l'a met en scène juste pour qu'une fille enlève son haut, alors c'est dégoûtant. Et ça se voit toujours.» Mais cette vérité s'applique aussi pour le cas contraire, avait continué Margot. Si un personnage est censé être nu dans la vraie vie, «voir quelqu'un se faire chorégraphier pour se couvrir m'irrite tout autant».

Un «slap» imprévu

La jeune maman a livré une autre anecdote cocasse, portant sur l'audition, cette fois. Durant celle-ci, selon le scénario, elle devait embrasser Leonardo DiCaprio. Plutôt que de sauter sur l'occasion d'échanger un baiser avec la star, Margot s'est ravisée pour une autre option, aussi surprenante que rock'n'roll. Elle a mis... une gifle à l'acteur.

«Je me suis dit que je pouvais embrasser Leonardo DiCaprio tout de suite, et que ce serait génial. J'ai hâte de raconter ça à tous mes amis. Et puis j'ai pensé... non. Et je l'ai frappé au visage»

Une initiative qui a laissé bouche bée une partie de l'équipe.

«Il y a eu un silence de mort pendant 3 secondes mais ça m'a paru une éternité. Puis Leo et Marty ont éclaté de rire. Ils ont dit que c'était génial et moi j'avais peur d'être arrêtée pour agression»

Dans la tête de Margot, de nombreuses pensées contradictoires se sont bousculées. Elle s'est même vue exclue du monde de l'acting en raison de son geste impulsif. Et de cogiter:

«Non seulement tu ne travailleras plus jamais, mais tu iras en prison pour ça, espèce d'idiote. Pourquoi tu as eu besoin de le frapper si fort? Tu aurais dû le faire plus légèrement»

Mais bon, au vu de la trajectoire de Margot, on peut dire qu'elle a eu la main heureuse...jusqu'à devenir la nouvelle coqueluche du tout-Hollywood, avec une pluie de nominations aux Oscars. Pour les fans, d'ailleurs, vous pourrez bientôt retrouver la belle blonde dans Les Hauts de Hurlevent d’Emerald Fennell, aux côtés de Jacob Elordi.