Disney dévoile les premières images de Blanche-Neige et ses sept nains numériques. Image: Disney

Blanche-Neige, Avatar et Star Wars: Disney va nous gâter

Ce week-end, Walt Disney a profité de son salon D23 pour faire son plein d'annonces. De Blanche-Neige en passant par Toy Story 5 ou le prochain Avatar, la firme aux grandes oreilles a de quoi satisfaire tous les fans.

Plus de «Divertissement»

«Miroir, gentil miroir, dis-moi, dans le royaume, quelle est de toutes la plus belle?»

La réponse sera probablement l'année 2025, tant elle s'annonce riche en événements cinématographiques et sériels.

C'est en tout cas la promesse de The Walt Disney Company, qui lors de son sa convention bisannuelle, a présenté une multitude de projets à venir. En effet, depuis 2009 et tous les deux ans, le fanclub Disney se réunit au Anaheim Convention Center en Californie pour célébrer les films et séries emblématiques du studio fondé en 1923.

A cette occasion. Disney a multiplié les effets d’annonce. La firme a dévoilé quelques-uns des films qui doivent investir nos écrans en 2024 et 2025. Dans les gros titres de l'oncle Walt, on retrouve bien évidemment le remake live action du tout premier «classique d'animation» des studios Disney: Blanche Neige et les seps nains.

Vidéo: watson

Les premières images confirment que ce seront effectivement des créatures magiques, puisque c’est grâce à la 3D que Simplet et ses compères prendront vie pour être au plus proche de ceux présents dans le film animé original.

La bande-annonce présente un film onirique dans lequel on retrouve également les célèbres chansons. Le reste de l'histoire sera a priori conforme au conte de fées que l'on connaît, avec son prince, sa sorcière et sa pomme empoisonnée. Le film, réalisé par Marc Webb (500 jours ensemble) sortira le 19 mars 2025.

Pour rappel: le casting a généré une polémique👇 Blanche-Neige et ses sept nains font rager la Toile

Presque 90 ans après ce tout premier film, force est de constater que l'approche est quasi la même. Cependant, le film a généré plusieurs polémiques, à commencer par le choix de son actrice, Rachel Zegler (West Side Story), d'origine latine, jugée trop foncée pour incarner Blanche-Neige.

L'autre sujet qui a enflammé la toile, c'est celui des nains, qui ont été remplacés par des êtres magiques. Ce qui a valu à la firme d'être accusée de «wokisme», à vouloir dénaturer l'œuvre originale par la bien-pensance.

Lors du D23+, Disney a également présenté une suite à Vaiana et Zootopia, ainsi qu'une version en prise de vue réelle de Lilo & Stitch.

Grosse annonce également, le prochain volet d'Avatar qui sortira le 19 décembre 2025 a enfin un titre: Fire and Ash.

Pixar revisite ses classiques

Une des grandes surprises de cet événement est venue des studios d’animation Pixar. Alors que Toy Story célébrera son 30ᵉ anniversaire l’an prochain, un cinquième volet est prévu pour juin 2026. C'est Andrew Stanton, réalisateur du Monde de Nemo et de WALL-E, qui se charge du projet, dans une nouvelle aventure qui va opposer nos jouets devenus de plus en plus désuets face à la technologie.

Un premier visuel pour Toy Story 5. Image: Pixar

Autre annonce, le directeur artistique de Pixar, Pete Docter, a par ailleurs fait savoir que Brad Bird sera de retour pour réaliser un troisième volet des Indestructibles. Une série dérivée de Vice-Versa est également en chantier, baptisée Dream Productions. Elle évoluera autour des rêves de la jeune Riley et sera disponible en 2025.

Star Wars en mode Goonies

Les fans de l'univers créé par George Lucas n'ont pas été oubliés. Ils ont pu voir en exclusivité quelques images du prochain film Le Mandalorien et Grogu, tiré de la série éponyme avec Pedro Pascal dans le rôle du chasseur de primes.

Pour en savoir plus sur le film: Baby Yoda aura bientôt son propre film

Une nouvelle série a également été présentée : Skeleton Crew. Celle-ci s'offre d'ailleurs un premier teaser dans la veine des Goonies et de Stranger Things, qui narre les aventures de quatre enfants faisant une découverte mystérieuse sur leur planète natale.

Marvel en séries

Prévu pour le 25 juillet 2025, The Fantastic Four: First Steps actuellement en tournage a offert un making of de séquences s’apparentant à un documentaire des années 1960, qui sera la tonalité du film. C'est la série Agatha All Along prévue le 25 septembre qui a été mise à l'honneur avec une nouvelle bande-annonce. La série sera basée sur l'antagoniste vue dans WandaVision, et sera vraisemblablement un hommage gothique aux comédies musicales.

Les séries Dardevil: Born Again a également été présentée avec une bande-annonce exclusive, ainsi que la série Iron Heart basée sur le personnage que les fans avaient pu découvrir dans Black Panther: Wankada Forever. Des «trailers» malheureusement exclusifs à l'évènement, mais qui devraient sortir en ligne sous peu. Quant au prochain Marvel au cinéma, il faudra attendre la Saint-Valentin pour découvrir Captain America: Brave New World, le 14 février 2025.